استشهاد 60 شخصا وجرح العشرات في قصف إسرائيلي على البقاع وبعلبك الهرمل وأضرار بمنزل نجل نبيه بري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 02:20 صباحاً - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية فجر اليوم الثلاثاء مقتل 60 شخصًا وجرح 58 من جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت عددًا من البلدات في منطقة البقاع وبعلبك الهرمل.



وصدر عن مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية بيان أعلن أن الغارات الإسرائيلية المتتالية على مدن وبلدات محافظتي بعلبك الهرمل والبقاع "أدت في حصيلة غير نهائية إلى سقوط ستين شهيدًا"، وأشار البيان إلى أن أعمال رفع الأنقاض لا تزال مستمرة.

وأوقعت الغارات الإسرائيلية شهداء في كل من مناطق العلاق، وتمنين، وبعلبك قرب ثكنة غورو، و⁠حدث بعلبك، والحفير، ورام، وبوداي، وشمسطار، ويونين، وبريتال، وطاريا، والحلانية.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية حي عائلة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بلدة تبنين جنوب لبنان.

وأكد “روسيا اليوم” بتضرر منزل عبد الله بري نجل رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي 3 غارات مستهدفا المنطقة الواقعة بين بلدتي يحمر الشقيف وارنون جنوب لبنان.

كما تم شن غارات إسرائيلية أخرى استهدفت بلدة النبي شيت في البقاع شرق لبنان وبلدة حوش السيد علي الحدود اللبنانية السورية.

ومن جهة أخرى أعلن "حزب الله" استهداف تجمعات للجنود الاسرائيليين في مستوطنة كريات شمونة وفي مستعمرة روش بينا بصلية صاروخية.

وتستمر تل أبيب في حربها التي شنتها على لبنان في 23 سبتمبر الماضي عبر غارات جوية غير مسبوقة كثافة ودموية استهدفت حتى العاصمة بيروت، بالإضافة إلى توغل بري بدأته في الجنوب، فيما يواصل مقاتلو "حزب الله" خوض المعارك وإطلاق الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية.

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