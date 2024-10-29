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وزيرة إسرائيلية تقترح اغتيال رئيس حكومة دولة عربية - أخبار كلمتك

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وزيرة إسرائيلية تقترح اغتيال رئيس حكومة دولة عربية - أخبار كلمتك

وزيرة إسرائيلية تقترح اغتيال رئيس حكومة دولة عربية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 12:12 صباحاً - كشفت وسائل إعلام عبرية، عن مطالبة وزيرة إسرائيلية بـ اغتيال نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية.

 

وزيرة المواصلات الإسرائيلية تقترح اغتيال نجيب ميقاتي

ووفق ‏القناة 13 العبرية، أن وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريجيف، اقترحت منذ أيام اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي.

 

حزب الله يكبد العدو الإسرائيلي خسائر باهظة 

على صعيد المعارك، أعلنت غرفة عميات "حزب الله"، أن عناصر يكبدون جيش العد خسائر فادحة في عدته وعديده من ضباط وجنود على امتداد محاور المواجهة عند الحافة الأمامية وصولًا إلى أماكن تواجده في عمق فلسطين المحتلة. 

نجيب ميقاتي، كلمتك
نجيب ميقاتي، كلمتك

وشهدت الأيام القليلة الماضية تصاعدًا ملحوظًا في عدد عمليات حزب الله، حيث سجل رقمًا جديدًا منذ بدء معركة طوفان الأقصى وصل إلى 48 عملية يوم الجمعة الماضى.

وأوضح الحزب، أن "في المواجهات البرية: شهد محيط وبعض أحياء قرى الحافة الأمامية من جنوب لبنان عند الحدود اللبنانية الفلسطينية في الأيام الماضية العديد من محاولات التقدم لجيش العدو الإسرائيلي باتجاه هذه القرى بهدف احتلالها والسيطرة عليها.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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