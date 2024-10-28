جلسة مجلس الأمن، تأييد وتنديد لسلوكيات إسرائيل والمحصلة كلمات لا تسمن ولا تغني من جوع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 11:39 مساءً - شهدت جلسة مجلس الأمن لبحث الهجوم الإسرائيلي على إيران، كلمات متعارضة ما بين مؤيد ومعارض لسياسات الاحتلال الإسرائيلي، في كلمات من مندوبي الدول المختلفة لا تسمن ولا تغني من جوع.

كلمة المندوبة الأمريكية في جلسة في مجلس الأمن

وكالعادة جاءت كلمة المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن، لتعبر عن انحياز بلاده لصالح إسرائيل، زاعمة أن تل أبيب قامت بضربات جوية خارج المناطق السكنية في إيران.

وأشارت المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن، إلى عدم مشاركة الولايات المتحدة في الضربات الإسرائيلية على إيران، ودعت طهران لايقاف الهجمات على إسرائيل، مشددة على عدم السماح لمستقبل المنطقة أن تمليه إيران وأذرعها، وفق زعمها.

مندوب روسيا يهاجم الدعم الأمريكي للاحتلال الإسرائيلي

من جهته وعلى نقيض معتاد، دعا مندوب روسيا في مجلس الأمن، إسرائيل لوقف الأعمال الاستفزازية في الشرق الأوسط، موضحا أن تل أبيب لم تخف خلال الأسابيع الماضية نيتها ضرب إيران.

وتابع، نشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد المتزايد بين إسرائيل وإيران وندعو لضبط النفس، مشيرًا إلى أن الاحتلال ضرب مرارا مدنا في سوريا ولبنان وقامت بتصفيات سياسية، وعبر عن شعور بلاده نشعر بالقلق إزاء تجاهل تل أبيب المجتمع الدولي بدعم أمريكي.

مندوب الصين يحذر من الوضع الهش في الشرق الأوسط

فيما قال مندوب الصين لدي مجلس الأمن، مندوب الصين في مجلس الأمن، نحن ضد أي أعمال عدوانية تهدد السلم والأمن الإقليميين

وعبر عن شعور الصين بقلق بالغ إزاء التصعيد والأعمال التي تقوم بها إسرائيل، مشيرا إلى أن الوضع في الشرق الأوسط هش ويجب أن تقوم كل الأطراف بوقف إطلاق النار.

لكنه رأي أن وقف إطلاق النار في غزة ما زال بعيد المنال وقرارات مجلس الأمن تم تجاهلها.

مندوب الجزائر في مجلس الأمن يشجب ويدين

كلمة مندوب الجزائر لما تبتعد كثير عن حال بيانات الجامعة العربية، وقال إنه لا بد من مساءلة إسرائيل عن أعمالها، معتبرا إن الهجمات الإسرائيلية على إيران خرق للسلم الدولي.

ودعا مندوب الجزائر،كافة أعضاء مجلس الأمن إلى فرض وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة ولبنان، محذرا من مواجهة صراعا إقليميا له عواقب عالمية خطيرة ومتوقعة.

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