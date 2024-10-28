مع ارتفاع الصويا والأولين، هذه أسعار الزيت الخام في الأسواق - أخبار كلمتك

مع ارتفاع الصويا والأولين، هذه أسعار الزيت الخام في الأسواق - أخبار كلمتك

السكك الحديدية تواصل التوعية بمخاطر ظاهرة رشق القطارات بالحجارة - أخبار كلمتك

السكك الحديدية تواصل التوعية بمخاطر ظاهرة رشق القطارات بالحجارة - أخبار كلمتك

محافظ القاهرة يتفقد مكتبة عامة بشينزوآبى - أخبار كلمتك

محافظ القاهرة يتفقد مكتبة عامة بشينزوآبى - أخبار كلمتك

درجات الحرارة غدا الخميس 14-11-2024 فى مصر - أخبار كلمتك

درجات الحرارة غدا الخميس 14-11-2024 فى مصر - أخبار كلمتك

حفل افتتاح الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (بث مباشر) - أخبار كلمتك

حفل افتتاح الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (بث مباشر) - أخبار كلمتك

شاهد بالصورة .. ظهور علي صالح برفقة العميد طارق اليوم بهذه الدول - أخبار كلمتك

شاهد بالصورة .. ظهور علي صالح برفقة العميد طارق اليوم بهذه الدول - أخبار كلمتك

خطوة صادمة من هؤلاء بحضرموت بشأن هذا الأمر(صور) - أخبار كلمتك

خطوة صادمة من هؤلاء بحضرموت بشأن هذا الأمر(صور) - أخبار كلمتك

منتخب مصر للناشئين 2008 يختتم استعداداته لمواجهة الجزائر (صور) - أخبار كلمتك

منتخب مصر للناشئين 2008 يختتم استعداداته لمواجهة الجزائر (صور) - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:50 - «القاهرة الإخبارية»: عملية دهس قرب دير قديس في رام الله - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:50 - «القاهرة الإخبارية»: عملية دهس قرب دير قديس في رام الله - أخبار كلمتك

برلماني: إعلان وزارة العمل التفاوض لفتح سوق العمالة المصرية بألمانيا يقضي على الهجرة غير الشرعية - أخبار كلمتك

برلماني: إعلان وزارة العمل التفاوض لفتح سوق العمالة المصرية بألمانيا يقضي على الهجرة غير الشرعية - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار العالم

جلسة مجلس الأمن، تأييد وتنديد لسلوكيات إسرائيل والمحصلة كلمات لا تسمن ولا تغني من جوع - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
جلسة مجلس الأمن، تأييد وتنديد لسلوكيات إسرائيل والمحصلة كلمات لا تسمن ولا تغني من جوع - أخبار كلمتك

جلسة مجلس الأمن، تأييد وتنديد لسلوكيات إسرائيل والمحصلة كلمات لا تسمن ولا تغني من جوع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 11:39 مساءً - شهدت جلسة مجلس الأمن لبحث الهجوم الإسرائيلي على إيران، كلمات متعارضة ما بين مؤيد ومعارض لسياسات الاحتلال الإسرائيلي، في كلمات من مندوبي الدول المختلفة لا تسمن ولا تغني من جوع.

 

كلمة المندوبة الأمريكية في جلسة في مجلس الأمن

وكالعادة جاءت كلمة المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن، لتعبر عن انحياز بلاده لصالح إسرائيل، زاعمة أن تل أبيب قامت بضربات جوية خارج المناطق السكنية في إيران.

وأشارت المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن، إلى عدم مشاركة الولايات المتحدة في الضربات الإسرائيلية على إيران، ودعت طهران لايقاف الهجمات على إسرائيل، مشددة على عدم السماح لمستقبل المنطقة أن تمليه إيران وأذرعها، وفق زعمها.

مندوب روسيا يهاجم الدعم الأمريكي للاحتلال الإسرائيلي 

من جهته وعلى نقيض معتاد، دعا مندوب روسيا في مجلس الأمن، إسرائيل لوقف الأعمال الاستفزازية في الشرق الأوسط، موضحا أن تل أبيب لم تخف خلال الأسابيع الماضية نيتها ضرب إيران.

وتابع، نشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد المتزايد بين إسرائيل وإيران وندعو لضبط النفس، مشيرًا إلى أن الاحتلال ضرب مرارا مدنا في سوريا ولبنان وقامت بتصفيات سياسية، وعبر عن شعور بلاده نشعر بالقلق إزاء تجاهل تل أبيب المجتمع الدولي بدعم أمريكي.

 

مندوب الصين يحذر من الوضع الهش في الشرق الأوسط

فيما قال مندوب الصين لدي مجلس الأمن، مندوب الصين في مجلس الأمن، نحن ضد أي أعمال عدوانية تهدد السلم والأمن الإقليميين

وعبر عن شعور الصين بقلق بالغ إزاء التصعيد والأعمال التي تقوم بها إسرائيل، مشيرا إلى أن الوضع في الشرق الأوسط هش ويجب أن تقوم كل الأطراف بوقف إطلاق النار.

لكنه رأي أن وقف إطلاق النار في غزة ما زال بعيد المنال وقرارات مجلس الأمن تم تجاهلها.

 

مندوب الجزائر في مجلس الأمن يشجب ويدين 

كلمة مندوب الجزائر لما تبتعد كثير عن حال بيانات الجامعة العربية، وقال إنه لا بد من مساءلة إسرائيل عن أعمالها، معتبرا إن الهجمات الإسرائيلية على إيران خرق للسلم الدولي.

ودعا مندوب الجزائر،كافة أعضاء مجلس الأمن إلى فرض وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة ولبنان، محذرا من مواجهة صراعا إقليميا له عواقب عالمية خطيرة ومتوقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

انفجار هائل في مصنع بولاية كنتاكي وإصابة 11 عاملا على الأقل (فيديو) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق