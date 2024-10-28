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السفير التركي فى مصر يكشف موقف بلاده من وجود جيش الاحتلال بمحور فيلادلفيا - أخبار كلمتك

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السفير التركي فى مصر يكشف موقف بلاده من وجود جيش الاحتلال بمحور فيلادلفيا - أخبار كلمتك

السفير التركي فى مصر يكشف موقف بلاده من وجود جيش الاحتلال بمحور فيلادلفيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 10:35 مساءً - قال السفير صالح موطلو شن سفير تركيا لدى مصر، إن أنقرة تدعم إنشاء دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وقطعنا العلاقات التجارية مع تل أبيب بسبب المجازر التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.

 

شرط تركيا لإعادة العلاقات التجارية مع إسرائيل 

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”: أن تركيا تعترف بدولة إسرائيل، لكنها ترفض عودة العلاقات التجارية إلا بعد وقف إطلاق النار بشكل كامل ونهائي، والانسحاب من قطاع غزة بالكامل.
 

ولفت إلي أن تركيا تؤيد موقف مصر بشأن انسحاب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي من محور فيلادلفيا، مشيرًا إلى أنه لا يوجد سفير تركي بإسرائيل، ولكن هناك قائم بالأعمال فقط وذلك اعتراضا على ما يحدث ضد الشعب الفلسطيني.
 

 

وتابع السفير التركي في مصر: لا نريد حرب بالمنطقة، ومن أولوياتنا وقف إطلاق النار ودخول المساعدات لقطاع غزة.

 

تركيا تدعم خالد العنانى المرشح المصري لرئاسة اليونسكو

كما كشف عن إعادة تركيا لمقتنيات أثرية مسروقة من مصر من بينهم مفتاح الكعبة، مؤكد دعم أنقرة لترشح الدكتور خالد العناني مرشح مصر لرئاسة اليونسكو.

 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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