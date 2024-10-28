الكنيست يصادق على تشريع يحظر عمل الأونروا داخل إسرائيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 10:35 مساءً - صادق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) على تشريع يحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” داخل الأراضى المحتلة.

الكنيست الإسرائيلي يصادق على تشريع يحظر عمل وكالة الأونروا

وكان وزراء خارجية سبع دول دعوا إسرائيل إلى وقف تشريعات من شأنها منع وكالة الأمم لـ غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من العمل في إسرائيل، وهي خطوة من شأنها أن تؤثر على حياة ملايين الفلسطينيين.

ويمنع مشروع القانون، الذي صدق عليه البرلمان الإسرائيلي، أي مسؤول إسرائيلي من تقديم الخدمات أو التعامل مع موظفي الأونروا ويمنع الوكالة من العمل في إسرائيل.

ولطالما كانت الوكالة هدفا للانتقادات الإسرائيلية ما أدى إلى تدهور العلاقات بين الاحتلال والأمم المتحدة وسط الحرب في غزة.

وأعرب وزراء خارجية كندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة عن "قلقهم البالغ" بشأن التشريع في بيان مشترك.

وزراء خارجية 7 دول أوروبية يحذرون من عمل الأونروا

وجاء في بيان وزراء خارجية الدول السبع: "الأونروا تقدم المساعدات الإنسانية الأساسية والمنقذة للحياة والخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين في غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية وفي جميع أنحاء المنطقة".

وأضاف البيان: "بدون عملها، فإن تقديم مثل هذه المساعدات والخدمات، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية وتوزيع الوقود في غزة والضفة الغربية، سيُعرقل إن لم يصبح مستحيلا، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على الوضع الإنساني الحرج بالفعل والمتدهور بسرعة، لا سيما شمال غزة".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك) أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار .