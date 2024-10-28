مع ارتفاع الصويا والأولين، هذه أسعار الزيت الخام في الأسواق - أخبار كلمتك

مع ارتفاع الصويا والأولين، هذه أسعار الزيت الخام في الأسواق - أخبار كلمتك

السكك الحديدية تواصل التوعية بمخاطر ظاهرة رشق القطارات بالحجارة - أخبار كلمتك

السكك الحديدية تواصل التوعية بمخاطر ظاهرة رشق القطارات بالحجارة - أخبار كلمتك

محافظ القاهرة يتفقد مكتبة عامة بشينزوآبى - أخبار كلمتك

محافظ القاهرة يتفقد مكتبة عامة بشينزوآبى - أخبار كلمتك

درجات الحرارة غدا الخميس 14-11-2024 فى مصر - أخبار كلمتك

درجات الحرارة غدا الخميس 14-11-2024 فى مصر - أخبار كلمتك

حفل افتتاح الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (بث مباشر) - أخبار كلمتك

حفل افتتاح الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (بث مباشر) - أخبار كلمتك

شاهد بالصورة .. ظهور علي صالح برفقة العميد طارق اليوم بهذه الدول - أخبار كلمتك

شاهد بالصورة .. ظهور علي صالح برفقة العميد طارق اليوم بهذه الدول - أخبار كلمتك

خطوة صادمة من هؤلاء بحضرموت بشأن هذا الأمر(صور) - أخبار كلمتك

خطوة صادمة من هؤلاء بحضرموت بشأن هذا الأمر(صور) - أخبار كلمتك

منتخب مصر للناشئين 2008 يختتم استعداداته لمواجهة الجزائر (صور) - أخبار كلمتك

منتخب مصر للناشئين 2008 يختتم استعداداته لمواجهة الجزائر (صور) - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:50 - «القاهرة الإخبارية»: عملية دهس قرب دير قديس في رام الله - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:50 - «القاهرة الإخبارية»: عملية دهس قرب دير قديس في رام الله - أخبار كلمتك

برلماني: إعلان وزارة العمل التفاوض لفتح سوق العمالة المصرية بألمانيا يقضي على الهجرة غير الشرعية - أخبار كلمتك

برلماني: إعلان وزارة العمل التفاوض لفتح سوق العمالة المصرية بألمانيا يقضي على الهجرة غير الشرعية - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار العالم

بدء جلسة مجلس الأمن الدولي لبحث التصعيد بالشرق الأوسط (بث مباشر) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بدء جلسة مجلس الأمن الدولي لبحث التصعيد بالشرق الأوسط (بث مباشر) - أخبار كلمتك

بدء جلسة مجلس الأمن الدولي لبحث التصعيد بالشرق الأوسط (بث مباشر) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 10:18 مساءً - بدأت جلسة مجلس الأمن الدولي، منذ قليل، لبحث التصعيد الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران.

 

جلسة في مجلس الأمن بشأن هجمات إسرائيل ضد إيران

وكانت البعثة السويسرية التي تترأس مجلس الأمن الدولي، أعلنت أن مجلس الأمن سيعقد اجتماعا يوم الاثنين في تمام الساعة 22.00 بتوقيت موسكو، بشأن الضربة الإسرائيلية على إيران.

وأشارت إلى أن الاجتماع سيعقد "بناء على طلب تقدمت به الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ودعمته الجزائر والصين وروسيا".

الضربة الإسرائيلية على إيران

ويوم السبت الماضي وجهت إيران طلبا إلى سويسرا التي تترأس مجلس الأمن الدولي، لعقد اجتماع عاجل للمجلس على خلفية الضربة الجوية الإسرائيلية على مواقع داخل إيران.

ودعت إيران في بيان لبعثتها لدى الأمم المتحدة، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ومجلس الأمن الدولي "لاتخاذ موقف صارم وإدانة النظام الإسرائيلي بحزم ووضوح لارتكابه أعمال العدوان هذه".

وأكدت طهران أنها "تحتفظ بحق الرد الشرعي على هذه الهجمات الإجرامية في الوقت المناسب".

وأضافت أن "أعمال النظام الإسرائيلي تمثل خطرا جديا على السلام والأمن الدولي وتؤدي إلى المزيد من زعزعة استقرار الأوضاع الهشة أصلا في المنطقة".

يذكر أن إسرائيل شنت غارة جوية على مواقع في إيران فجر السبت، 26 أكتوبر، ردا على الضربة الصاروخية الإيرانية على إسرائيل يوم 1 أكتوبر الجاري، التي كانت بدورها ردا على اغتيال الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله في وقت سابق.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

أكسيوس: نتنياهو يرغب في إنهاء حرب لبنان خلال أسابيع - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق