سفير تركيا بالقاهرة: أعدنا لمصر مقتنيات أثرية مسروقة ونستهدف رفع عدد السياح لهذا الرقم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 10:18 مساءً - قال صالح موطلو شن سفير تركيا في القاهرة: إن تركيا أعادت لمصر مقتنيات أثرية مسروقة ومن بينهم مفتاح الكعبة، كما أن أنقرة تدعم الدكتور خالد العناني مرشح مصر لليونسكو.

اعتراف تركي بحضارة مصر

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”: نحن ضد تهريب الآثار وندرك أن حضارة مصر تأتي أولا ثم باقي الحضارات.

وتابع: نحتاج الي خطوات لزيادة عدد الرحلات الجوية بين مصر وتركيا من أجل السياحة، ومدينة شرم الشيخ جوها رائع طوال العام وهي قبلة سياحية مميزة دائما للسائحين الأتراك خاصة في شهر العسل.

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زيادة أعداد السائحين الأتراك لمصر

وأكد سفير تركيا بمصر: نستهدف زيادة عدد السائحين من تركيا إلى مصر والعكس لـ 500 ألف سائح خلال 5 سنوات.

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