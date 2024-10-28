مع ارتفاع الصويا والأولين، هذه أسعار الزيت الخام في الأسواق - أخبار كلمتك

مع ارتفاع الصويا والأولين، هذه أسعار الزيت الخام في الأسواق - أخبار كلمتك

السكك الحديدية تواصل التوعية بمخاطر ظاهرة رشق القطارات بالحجارة - أخبار كلمتك

السكك الحديدية تواصل التوعية بمخاطر ظاهرة رشق القطارات بالحجارة - أخبار كلمتك

محافظ القاهرة يتفقد مكتبة عامة بشينزوآبى - أخبار كلمتك

محافظ القاهرة يتفقد مكتبة عامة بشينزوآبى - أخبار كلمتك

درجات الحرارة غدا الخميس 14-11-2024 فى مصر - أخبار كلمتك

درجات الحرارة غدا الخميس 14-11-2024 فى مصر - أخبار كلمتك

حفل افتتاح الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (بث مباشر) - أخبار كلمتك

حفل افتتاح الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (بث مباشر) - أخبار كلمتك

شاهد بالصورة .. ظهور علي صالح برفقة العميد طارق اليوم بهذه الدول - أخبار كلمتك

شاهد بالصورة .. ظهور علي صالح برفقة العميد طارق اليوم بهذه الدول - أخبار كلمتك

خطوة صادمة من هؤلاء بحضرموت بشأن هذا الأمر(صور) - أخبار كلمتك

خطوة صادمة من هؤلاء بحضرموت بشأن هذا الأمر(صور) - أخبار كلمتك

منتخب مصر للناشئين 2008 يختتم استعداداته لمواجهة الجزائر (صور) - أخبار كلمتك

منتخب مصر للناشئين 2008 يختتم استعداداته لمواجهة الجزائر (صور) - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:50 - «القاهرة الإخبارية»: عملية دهس قرب دير قديس في رام الله - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:50 - «القاهرة الإخبارية»: عملية دهس قرب دير قديس في رام الله - أخبار كلمتك

برلماني: إعلان وزارة العمل التفاوض لفتح سوق العمالة المصرية بألمانيا يقضي على الهجرة غير الشرعية - أخبار كلمتك

برلماني: إعلان وزارة العمل التفاوض لفتح سوق العمالة المصرية بألمانيا يقضي على الهجرة غير الشرعية - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار العالم

سفير تركيا بالقاهرة: أعدنا لمصر مقتنيات أثرية مسروقة ونستهدف رفع عدد السياح لهذا الرقم - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
سفير تركيا بالقاهرة: أعدنا لمصر مقتنيات أثرية مسروقة ونستهدف رفع عدد السياح لهذا الرقم - أخبار كلمتك

سفير تركيا بالقاهرة: أعدنا لمصر مقتنيات أثرية مسروقة ونستهدف رفع عدد السياح لهذا الرقم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 10:18 مساءً - قال صالح موطلو شن سفير تركيا في القاهرة: إن تركيا أعادت لمصر مقتنيات أثرية مسروقة ومن بينهم مفتاح الكعبة، كما أن أنقرة تدعم الدكتور خالد العناني مرشح مصر لليونسكو.

اعتراف تركي بحضارة مصر

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”: نحن ضد تهريب الآثار وندرك أن حضارة مصر تأتي أولا ثم باقي الحضارات.

وتابع: نحتاج الي خطوات لزيادة عدد الرحلات الجوية بين مصر وتركيا من أجل السياحة، ومدينة شرم الشيخ جوها رائع طوال العام وهي قبلة سياحية مميزة دائما للسائحين الأتراك خاصة في شهر العسل.

سفير تركيا بالقاهرة يكشف حجم التبادل التجاري مع مصر بعد 50 عاما

سفير تركيا بالقاهرة يعلن عن 25 ألف فرصة عمل مرتقبة بالعاصمة الإدارية

زيادة أعداد السائحين الأتراك لمصر

وأكد سفير تركيا بمصر: نستهدف زيادة عدد السائحين من تركيا إلى مصر والعكس لـ 500 ألف سائح خلال 5 سنوات.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتكأسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار .

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

سفير مصر ببروكسل يبحث مع رئيسة البرلمان الأوروبي وقف إطلاق النار بغزة ولبنان - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق