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الاحتلال الإسرائيلي يكشف حقيقة التفاوض مع أمريكا لوقف الحرب بلبنان لمدة 60 يوما - أخبار كلمتك

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الاحتلال الإسرائيلي يكشف حقيقة التفاوض مع أمريكا لوقف الحرب بلبنان لمدة 60 يوما - أخبار كلمتك

الاحتلال الإسرائيلي يكشف حقيقة التفاوض مع أمريكا لوقف الحرب بلبنان لمدة 60 يوما - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 10:18 مساءً - نفي مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الإثنين، إجراء مشاورات مع الولايات المتحدة لمنع توسيع القتال في لبنان وعقد صفقة تهدف لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما.

وأضاف مكتب نتنياهو: "لا تراجع عن القتال في لبنان قبل ضمان خروج حزب الله من الجنوب.. والتقارير عن اتفاق مع أمريكا لمنع توسيع القتال في لبنان «محض خيال»".

 

وقف إطلاق النار في لبنان لمدة 60 يوما

وكانت القناة 12 الإسرائيلية ذكرت أن إسرائيل وأمريكا في صدد صفقة لإنهاء الحرب في لبنان، وقالت إن الصفقة تهدف لوقف إطلاق النار 60 يومًا يتم خلالها التوصل إلى تفاصيل اتفاق كامل.

وذكرت القناة من مصدر مطلع لها على الصفقة، أن تل أبيب ستنهي الحرب مقابل فرض حظر بحري وبري وجوي على لبنان، لمنع إعادة تأهيل حزب الله عسكريًا وتزويده بالسلاح.

 

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان

في سياق متصل، أفادت وزارة الصحة اللبنانية، مساء اليوم الإثنين، بارتفاع حصيلة الضحايا جراء العدوان الإسرائيلي على البلاد إلي 2710 شهداء و12592 مصابا.

وأمس الأحد، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارًا لسكان 14 بلدة جنوب لبنان بالإخلاء.

 

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي علي لبنان إلى 2710 شهداء

نتنياهو يزعم: إذا سقطت إسرائيل انتهى العالم أجمع

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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