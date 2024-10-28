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تعرض سائح مصري للضرب والسب على يد مواطن تركى داخل مترو إسطنبول (فيديو) - أخبار كلمتك

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تعرض سائح مصري للضرب والسب على يد مواطن تركى داخل مترو إسطنبول (فيديو) - أخبار كلمتك

تعرض سائح مصري للضرب والسب على يد مواطن تركى داخل مترو إسطنبول (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 10:02 مساءً - تعرض مواطن مصري للسحل والضرب فى مترو إسطنبول، على يد رجل تركي، بدأ بالهجوم عليه ووجه له ألفاظا نابية، لولا تدخل مواطن تركى آخر لإنقاذ السائح المصري.

تركى يعتدي على مواطن مصري داخل مترو إسطنبول

وفى التفاصيل، أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعى، تعرض مواطن مصري لضرب مبرح داخل مترو إسطنبول، على يد مواطن تركى قام بمهاجمته وتوجيه الفاظا نابية له بالرغم من وجود زوجة الضحية المصرى معه.

— dokuz8haber (@dokuz8haber) https://twitter.com/dokuz8haber/status/1850540047667212699?ref_src=twsrc%5Etfw

ووفق المقطع المصور، بدأ المواطن التركى بمهاجمة مصري داخل عربة مترو اسطنبول قائلا له: "أنت لا تجيد التركية، لماذا تأتي إلى هنا؟". وأضاف: "سأعلّمك التركية على طريقتي"، في إشارة للاعتداء عليه جسديا.

إنقاذ المواطن المصري من وابل لكمات وسب فى تركيا

وفض العراك رجل تركي كان يجلس بالقرب من المهاجم التركي، بعدما حاول إنقاذ المصري من اللكمات، وفق ما أظهر مقطع الفيديو الذي انتشر بشكل كبير، منذ الأحد، على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا ومصر، وعبر مغردون عرب عن غضبهم مما تعرض له السائح المصري، ودعا بعضهم لمقاطعة السياحة في تركيا تحت وسم #تركيا_غير_آمنة.

ولم يصدر أي بيان بشأن الحادثة عن ولاية اسطنبول أو السفارة المصرية في أنقرة حتى الآن.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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