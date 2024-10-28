تل أبيب تحصل على منظومة دفاع جوي جديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 09:46 مساءً - كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن ‎تل أبيب حصلت على نظام دفاع جوي أكثر تطورا يعرف باسم "الشعاع الحديدي".

وأوضحت وسائل الإعلام الإسرائيلية انه من المتوقع أن تستخدم إسرائيل المنظومة الجديدة بدءا من العام القادم.

فيما قال الرئيس الأمريكى، جو بايدن، مساء اليوم، نحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار في غزة.

نتائج الانتخابات الأمريكية

فى ذات السياق، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن مسؤولين قوله، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ينتظر نتائج الانتخابات الأمريكية.

وأوضحت الصحيفة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ينتظر لمعرفة من سيخلف الرئيس جو بايدن قبل الالتزام بمسار دبلوماسي.

وأشار المسؤولين للصحيفة، أن نتنياهو لا يزال قادرا على تقديم تنازلات لكنه ينتظر من سيفوز بالانتخابات الأمريكية.

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