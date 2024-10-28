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سفير تركيا بالقاهرة يكشف حجم التبادل التجاري مع مصر بعد 50 عاما - أخبار كلمتك

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سفير تركيا بالقاهرة يكشف حجم التبادل التجاري مع مصر بعد 50 عاما - أخبار كلمتك

سفير تركيا بالقاهرة يكشف حجم التبادل التجاري مع مصر بعد 50 عاما - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 09:30 مساءً - قال صالح موطلو شن سفير تركيا بالقاهرة: إن العلاقات بين مصر وتركيا تشهد طفرة كبيرة، والدولة المصرية شجعت المستثمرين الأتراك للقدوم إلى مصر".

 

تبادل الخبرات بين مصر وتركيا

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد":"سيتم تبادل الخبرات بين مصر وتركيا في كافة المجالات ووقعنا 17 إتفاقية في العديد من المجالات".

ولفت إلى أنه في مصر نجد أعلى نسبة طلاب يتعلمون اللغة التركية في العالم، لذلك سيتم توقيع اتفاقية على مستوى التعليم لإنشاء جامعة تركية بالقاهرة.

حجم الاستثمارات التركية في مصر

وأشار إلى أن حجم الاستثمارات التركية في مصر بلغ 3 مليارات دولار، وهناك 100 ألف عامل مصري يعملون في الاستثمارات التركية بمصر.


زيادة عدد المصانع التركية في مصر

وتابع: رجال الأعمال الأتراك أصحاب المصانع في مصر يريدون زيادة عدد مصانعهم في مصر ويريدون الاستثمار في السياحة بشكل كبير.

 

حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا

وأكد أن تركيا نجحت في زيادة التبادل التجاري مع مصر ونستهدف رفع حجم التبادل التجاري مع مصر إلى 9 مليارات دولار مع نهاية العام الجاري و50 مليار دولار خلال 50 عاما و100 مليار دولار خلال 100 عام. 
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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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