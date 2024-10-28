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انفجار ثالث قرب سفينة تبحر على بعد 25 ميلا من اليمن - أخبار كلمتك

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انفجار ثالث قرب سفينة تبحر على بعد 25 ميلا من اليمن - أخبار كلمتك

انفجار ثالث قرب سفينة تبحر على بعد 25 ميلا من اليمن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 09:12 مساءً - أكدت شركة أمبري البريطانية لأمن الملاحة، مساء اليوم الإثنين، وقوع انفجار ثالث قرب سفينة تجارية تبحر على بعد 25 ميلا بحريا من اليمن.

 

تعرض سفينة تجارية لحادث أمام سواحل اليمن

ومنذ قليل، أفادت شركة أمبري البريطانية لأمن الملاحة، بتلقي بلاغ عن وقوع انفجارين قرب سفينة تجارية أمام سواحل اليمن.


هجمات الحوثيين ضد إسرائيل

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أكد زعيم جماعة أنصار الله اليمنية، عبد الملك الحوثي (الحوثيين) في كلمة له بمناسبة مرور عام على العدوان الإسرائيلي ضد غزة، إن قوات الحوثي في جبهة اليمن قصفت على مدى عام أهدافا صهيونية بأكثر من 1000 صاروخ ومسيّرة وكذلك استخدمت الزوارق في البحار.

 

مشروع تصفية القضية الفلسطينية

وأضاف عبد الملك الحوثي، أن "طوفان الأقصى أفشل مشروع تصفية القضية الفلسطينية وأعادها للواجهة وأحيا ثقافة الجهاد ودفع العدو إلى حرب طويلة، مضيفا: "أقول لإخوتنا في حركة حماس وفي كتائب القسام وفي الحركات الفلسطينية المجاهدة في حركة الجهاد الإسلامي، وسرايا القدس وكل الحركات التي تجاهد في فلسطين نحن إلى جانبكم وشعبنا هو سند لكم، يتحرك معكم بكل ما يستطيع".

تعرض سفينة تجارية لحادث أمام سواحل اليمن

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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