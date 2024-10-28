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خارجية جنوب أفريقيا تقدم أدلة تفصيلية على ارتكاب الاحتلال إبادة جماعية في غزة - أخبار كلمتك

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خارجية جنوب أفريقيا تقدم أدلة تفصيلية على ارتكاب الاحتلال إبادة جماعية في غزة - أخبار كلمتك

خارجية جنوب أفريقيا تقدم أدلة تفصيلية على ارتكاب الاحتلال إبادة جماعية في غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 09:04 مساءً - قدمت وزارة الخارجية فى دولة جنوب أفريقيا، اليوم، أدلة جديدة على الإبادة الجماعية التى يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حق المدنيين بقطاع غزة.

 

جنوب أفريقيا تقدم للعدل الدولية أدلة جديدة ضد إسرائيل

وقال وزارة خارجية جنوب أفريقيا، قدمنا أدلة على الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية.

وتابعت خارجية جنوب إفريقيا، إسرائيل منحت حصانة غير مسبوقة لانتهاك القانون الدولي والأعراف.

 

اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية

وأعلن وزير خارجية جنوب إفريقيا عن تقديم مذكرة إلى محكمة العدل الدولية، تتضمن اتهام إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة، مؤكدًا أن المذكرة تحتوي مزيدا من الأدلة والتفاصيل لإظهار أن ما يحدث بغزة إبادة جماعية بالفعل.

تقارير: جنوب إفريقيا تقدم أدلة جديدة لمحكمة العدل الدولية على ارتكاب إسرائيل جرائم إبادة

فلسطين ترحب بإعلان جنوب أفريقيا استكمال قضيتها أمام العدل الدولية ضد إسرائيل

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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