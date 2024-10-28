خارجية جنوب أفريقيا تقدم أدلة تفصيلية على ارتكاب الاحتلال إبادة جماعية في غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 09:04 مساءً - قدمت وزارة الخارجية فى دولة جنوب أفريقيا، اليوم، أدلة جديدة على الإبادة الجماعية التى يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حق المدنيين بقطاع غزة.

جنوب أفريقيا تقدم للعدل الدولية أدلة جديدة ضد إسرائيل

وقال وزارة خارجية جنوب أفريقيا، قدمنا أدلة على الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية.

وتابعت خارجية جنوب إفريقيا، إسرائيل منحت حصانة غير مسبوقة لانتهاك القانون الدولي والأعراف.

اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية

وأعلن وزير خارجية جنوب إفريقيا عن تقديم مذكرة إلى محكمة العدل الدولية، تتضمن اتهام إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة، مؤكدًا أن المذكرة تحتوي مزيدا من الأدلة والتفاصيل لإظهار أن ما يحدث بغزة إبادة جماعية بالفعل.

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