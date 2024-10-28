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وقف إطلاق النار بغزة، بايدن يطالب إسرائيل بالقرار ونتنياهو ينتظر نتيجة الانتخابات الأمريكية - أخبار كلمتك

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وقف إطلاق النار بغزة، بايدن يطالب إسرائيل بالقرار ونتنياهو ينتظر نتيجة الانتخابات الأمريكية - أخبار كلمتك

وقف إطلاق النار بغزة، بايدن يطالب إسرائيل بالقرار ونتنياهو ينتظر نتيجة الانتخابات الأمريكية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 08:06 مساءً - قال الرئيس الأمريكى، جو بايدن، مساء اليوم، نحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار في غزة.

نتنياهو ينتظر نتيجة الانتخابات الأمريكية للتعامل مع غزة

فى ذات السياق، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن مسؤولين قوله، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ينتظر نتائج الانتخابات الأمريكية.

وأوضحت الصحيفة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ينتظر لمعرفة من سيخلف الرئيس جو بايدن قبل الالتزام بمسار دبلوماسي.

وأشار المسؤولين للصحيفة، أن نتنياهو لا يزال قادرا على تقديم تنازلات لكنه ينتظر من سيفوز بالانتخابات الأمريكية.

مناقشات مقترح صفقة التبادل الجديدة مع رئيس الموساد

من جهة أخري، كشف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بينامين نتنياهو، اليوم، عن إجراء مناقشات المقترح جديد لـ صفقة تبادل الأسري، بين الاحتلال وحركة حماس.

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن رئيس الموساد ديفيد برنيع، عاد من العاصمة القطرية "الدوحة"، والأطراف ناقشت مقترحا جديدا يجمع المقترحات السابقة لـ وقف إطلاق النار بغزة.

ووفق مكتب نتنياهو، المقترح الجديد حول صفقة التبادل، يأخذ في الاعتبار القضايا الرئيسة والتطورات الأخيرة بالمنطقة.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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