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ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي علي لبنان إلى 2710 شهداء - أخبار كلمتك

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ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي علي لبنان إلى 2710 شهداء - أخبار كلمتك

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي علي لبنان إلى 2710 شهداء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 07:50 مساءً - أفادت وزارة الصحة اللبنانية، مساء اليوم الإثنين، بارتفاع حصيلة الضحايا جراء العدوان الإسرائيلي علي البلاد إلي 2710 شهداء و12592 مصابا.

 

جيش الاحتلال ينذر سكان 14 بلدة جنوب لبنان بالإخلاء

وأمس الأحد، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارًا لسكان 14 بلدة جنوب لبنان بالإخلاء.

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه الأحد، عن مقتل 4 ضباط في المعارك الدائرة جنوبي لبنان.

 

حزب الله يستهدف قوة مشاة إسرائيلية في بلدة حولا

بدوره، أعلن حزب الله اللبناني عن استهداف قوة مشاة إسرائيلية في بلدة حولا بصاروخ موجه، وأوقع أفرادها بين قتيل وجريح.

وقال  حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه الأحد، إنه نفذ هجومًا جويًّا بسرب من المسيّرات الانقضاضية على شركة يوديفات للصناعات العسكرية جنوب شرق عكا.

وفي وقت سابق من الأحد، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي: إن سلاح الجو اعترض مسيرة قادمة من الشرق دون أن تجتاز حدود دولة إسرائيل.

 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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