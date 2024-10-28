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يحمل بنودها رئيس الموساد، مكتب نتنياهو يكشف التطورات الجديدة لصفقة تبادل الأسرى - أخبار كلمتك

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يحمل بنودها رئيس الموساد، مكتب نتنياهو يكشف التطورات الجديدة لصفقة تبادل الأسرى - أخبار كلمتك

يحمل بنودها رئيس الموساد، مكتب نتنياهو يكشف التطورات الجديدة لصفقة تبادل الأسرى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 07:50 مساءً - كشف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بينامين نتنياهو، اليوم، عن إجراء مناقشات المقترح جديد لـ صفقة تبادل الأسري، بين الاحتلال وحركة حماس.

نتنياهو يناقش مع رئيس الموساد مقترح صفقة التبادل الجديدة

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن رئيس الموساد ديفيد برنيع، عاد من العاصمة القطرية "الدوحة"، والأطراف ناقشت مقترحا جديدا يجمع المقترحات السابقة لـ وقف إطلاق النار بغزة.

ووفق مكتب نتنياهو، المقترح الجديد حول صفقة التبادل، يأخذ في الاعتبار القضايا الرئيسة والتطورات الأخيرة بالمنطقة.

استمرار المناقشات حول صفقة التبادل مع الوسطاء 

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية، أن المناقشات حول صفقة التبادل ستستمر في الأيام المقبلة بين الوسطاء ومع حماس لفحص جدوى المحادثات.

وأوضح مكتب نتنياهو، إن رئيس الحكومة يلتقي رئيس الموساد الذي عاد من الدوحة لإطلاعه على تطورات محادثات صفقة التبادل.

صحيفة هآرتس: رئيس الموساد سيبقى بالدوحة عقب اجتماع بشأن صفقة أسرى محتملة

وسائل إعلام عبرية: السنوار رفض تنفيذ توصيات إيران بشأن صفقة تبادل الأسرى

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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