يحمل بنودها رئيس الموساد، مكتب نتنياهو يكشف التطورات الجديدة لصفقة تبادل الأسرى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 07:50 مساءً - كشف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بينامين نتنياهو، اليوم، عن إجراء مناقشات المقترح جديد لـ صفقة تبادل الأسري، بين الاحتلال وحركة حماس.

نتنياهو يناقش مع رئيس الموساد مقترح صفقة التبادل الجديدة

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن رئيس الموساد ديفيد برنيع، عاد من العاصمة القطرية "الدوحة"، والأطراف ناقشت مقترحا جديدا يجمع المقترحات السابقة لـ وقف إطلاق النار بغزة.

ووفق مكتب نتنياهو، المقترح الجديد حول صفقة التبادل، يأخذ في الاعتبار القضايا الرئيسة والتطورات الأخيرة بالمنطقة.

استمرار المناقشات حول صفقة التبادل مع الوسطاء

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية، أن المناقشات حول صفقة التبادل ستستمر في الأيام المقبلة بين الوسطاء ومع حماس لفحص جدوى المحادثات.

وأوضح مكتب نتنياهو، إن رئيس الحكومة يلتقي رئيس الموساد الذي عاد من الدوحة لإطلاعه على تطورات محادثات صفقة التبادل.

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