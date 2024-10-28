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صافرات الإنذار تدوي في عدد من المستوطنات الإسرائيلية بالجليل الأعلى - أخبار كلمتك

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صافرات الإنذار تدوي في عدد من المستوطنات الإسرائيلية بالجليل الأعلى - أخبار كلمتك

صافرات الإنذار تدوي في عدد من المستوطنات الإسرائيلية بالجليل الأعلى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 07:34 مساءً - أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، بدوي صافرات الإنذار مستوطنات شوميرا وزرعيت ونتوعاه وشتولا بـ الجليل الأعلى.

وأعلنت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الإثنين، عن إطلاق دفعة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه إصبع الجليل.
 تغيير مكان اجتماع الحكومة الإسرائيلية 

وقالت هيئة البث العبرية، إن الحكومة الإسرائيلية قررت عدم الانعقاد بمكان واحد بشكل منتظم "لاعتبارات أمنية".

وقالت  الهيئة: "إنه لاعتبارات أمنية، لن ينعقد اجتماع مجلس الوزراء بشكل منتظم في مكتب رئيس الوزراء وفي الكرياه".

وعادة ما تنعقد اجتماعات الحكومة في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمدينة القدس الغربية، أو في المجمع الحكومي المحصن "الكيرياه" بمدينة تل أبيب وسط إسرائيل.

وأفادت هيئة البث بأن "اجتماع اليوم سيعقد في مكان آخر"، دون أن تحدّده.

ولم تحدد الهيئة طبيعة "الاعتبارات الأمنية"، لكن مخاوف تتزايد في إسرائيل من استهداف مقارها الحكومية بصواريخ ومسيرات. 

فمنذ بداية الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، انعقدت غالبية اجتماعات الحكومة في "الكيرياه" نظرًا لتحصينه.

وجاء القرار بعد تصاعد التهديدات في إسرائيل، حث قتل إسرائيلي وأصيب 36 الأحد، بعملية دهس بشاحنة عند محطة حافلات قرب قاعدة غليلوت العسكرية التي تضم مقرًا للموساد والاستخبارات بمنطقة "رمات هشارون".

ولم يعد يُبلغ الوزراء بموعد اجتماع الحكومة ومكانه إلّا قبل فترة وجيزة من الاجتماع خشية من تعرض الاجتماع لاستهداف مباشر.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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