تعرض سفينة تجارية لحادث أمام سواحل اليمن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 07:01 مساءً - أفادت شركة أمبري البريطانية لأمن الملاحة، مساء اليوم الإثنين، بتلقي بلاغ عن وقوع انفجارين قرب سفينة تجارية أمام سواحل اليمن.

هجمات الحوثيين ضد إسرائيل

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أكد زعيم جماعة أنصار الله اليمنية، عبد الملك الحوثي (الحوثيين) في كلمة له بمناسبة مرور عام على العدوان الإسرائيلي ضد غزة، إن قوات الحوثي في جبهة اليمن قصفت على مدى عام أهدافا صهيونية بأكثر من 1000 صاروخ ومسيّرة وكذلك استخدمت الزوارق في البحار.

مشروع تصفية القضية الفلسطينية

وأضاف عبد الملك الحوثي، أن "طوفان الأقصى أفشل مشروع تصفية القضية الفلسطينية وأعادها للواجهة وأحيا ثقافة الجهاد ودفع العدو إلى حرب طويلة، مضيفا: "أقول لإخوتنا في حركة حماس وفي كتائب القسام وفي الحركات الفلسطينية المجاهدة في حركة الجهاد الإسلامي، وسرايا القدس وكل الحركات التي تجاهد في فلسطين نحن إلى جانبكم وشعبنا هو سند لكم، يتحرك معكم بكل ما يستطيع".

زعيم الحوثيين: هاجمنا أهدافا إسرائيلية بـ 1000 صاروخ ومسيرة خلال عام الجيش الأمريكي يعترف بإسقاط الحوثيين طائرة تابعة له

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