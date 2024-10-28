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زيلينسكي يحرض الهند على روسيا بهدف دفعها للتدخل فى وقف حرب أوكرانيا - أخبار كلمتك

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زيلينسكي يحرض الهند على روسيا بهدف دفعها للتدخل فى وقف حرب أوكرانيا - أخبار كلمتك

زيلينسكي يحرض الهند على روسيا بهدف دفعها للتدخل فى وقف حرب أوكرانيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 06:28 مساءً - طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الهند بالمزيد لإنهاء الحرب في بلاده بدل الاكتفاء بإعلان معارضتها للحرب، وذلك في مقابلة مع صحيفة "تايمز أوف إنديا" نشرت اليوم الإثنين.

 

زيلينسكي يطالب الهند بالتدخل لإنهاء الحرب فى أوكرانيا

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "رئيس الوزراء الهندي مودي يستطيع التأثير لإنهاء الحرب في أوكرانيا، هذه هي قيمته الكبيرة في أي نزاع، هذه هي القيمة الكبيرة للهند".

وردا على سؤال عن عرض الهند التوسط في الصراع، قال زيلينسكي: "بلا شك، يمكن أن يكون هذا في الهند، ويمكن لرئيس الوزراء مودي أن يفعل ذلك حقًا"، إلا أن هذا لا يمكن أن يكون إلا وفق الصيغة الأوكرانية.

وذكر أنه لا يمكن الوقوف على الحياد بين المعتدي والضحية، وأضاف "لا يمكن أن تكون محايدًا لأن هذا سيعني أنك في جانب روسيا".

 

الرئيس الأوكرانى يحرض الهند على إفساد العلاقات مع روسيا

وتابع الرئيس الأوكراني، أن مودي قائد دولة ضخمة حقًا، بعدد السكان، والنفوذ الاقتصادي، والتأثير. ورأي أن عرقلة الاقتصاد الروسي، وتعطيل موارد الطاقة الرخيصة، وتعطيل مجمع الصناعات الدفاعية الروسية سيضعف قدرة روسيا على الحرب.

وتحافظ الهند على علاقات اقتصادية وعسكرية وثيقة مع روسيا، ولم تدن غزوها لأوكرانيا.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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