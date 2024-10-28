زيلينسكي يحرض الهند على روسيا بهدف دفعها للتدخل فى وقف حرب أوكرانيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 06:28 مساءً - طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الهند بالمزيد لإنهاء الحرب في بلاده بدل الاكتفاء بإعلان معارضتها للحرب، وذلك في مقابلة مع صحيفة "تايمز أوف إنديا" نشرت اليوم الإثنين.

زيلينسكي يطالب الهند بالتدخل لإنهاء الحرب فى أوكرانيا

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "رئيس الوزراء الهندي مودي يستطيع التأثير لإنهاء الحرب في أوكرانيا، هذه هي قيمته الكبيرة في أي نزاع، هذه هي القيمة الكبيرة للهند".

وردا على سؤال عن عرض الهند التوسط في الصراع، قال زيلينسكي: "بلا شك، يمكن أن يكون هذا في الهند، ويمكن لرئيس الوزراء مودي أن يفعل ذلك حقًا"، إلا أن هذا لا يمكن أن يكون إلا وفق الصيغة الأوكرانية.

وذكر أنه لا يمكن الوقوف على الحياد بين المعتدي والضحية، وأضاف "لا يمكن أن تكون محايدًا لأن هذا سيعني أنك في جانب روسيا".

الرئيس الأوكرانى يحرض الهند على إفساد العلاقات مع روسيا

وتابع الرئيس الأوكراني، أن مودي قائد دولة ضخمة حقًا، بعدد السكان، والنفوذ الاقتصادي، والتأثير. ورأي أن عرقلة الاقتصاد الروسي، وتعطيل موارد الطاقة الرخيصة، وتعطيل مجمع الصناعات الدفاعية الروسية سيضعف قدرة روسيا على الحرب.

وتحافظ الهند على علاقات اقتصادية وعسكرية وثيقة مع روسيا، ولم تدن غزوها لأوكرانيا.

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