الأمم المتحدة: السودان يعيش أكبر أزمة جوع ونزوح بالعالم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 05:56 مساءً - قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مساء اليوم الإثنين: إن السودان يعيش أكبر أزمة جوع ونزوح بالعالم.

وبحسب شبكة «العربية»، أضاف جوتيريش: "التصعيد العسكري في السودان يؤجج نار النزاع.. ويجب الالتزام بمخرجات مؤتمر جدة".

حكماء المسلمين يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته الأخلاقية تجاه السودان

وكان مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، حذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في جمهورية السودان، التي تؤثر على أكثر من 25 مليون شخص يعانون من شبح المجاعة، ونقصٍ حادٍّ في الأمن الغذائي.

وأعرب عن بالغ قلقه إزاء إعلان منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) انتشار المجاعة في مخيم زمزم للنازحين بمدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور الذي يأوي أكثر من نصف مليون نازح، واحتمالية حدوث مجاعة في مخيمي أبو شوك والسلام والولايات السودانية التسع الأخرى التي يعيش سكانها في ظل مستويات جوع كارثية.

وطالب المجلس في بيان المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية، واتخاذ إجراءات عاجلة وفورية لتعزيز جهود الإغاثة، وضمان توفير الدعم اللازم من غذاء ودواء ومساعدات إغاثية وإنسانية للشعب السوداني، ومنع وقوع كارثة إنسانية أكبر.

ورحب المجلس بالبيان المشترك الصادر عن الدول الأعضاء في مجلس الأمن الذي أعرب عن قلقه البالغ إزاء الحالة الإنسانية المروِّعة في السودان، بالإضافة إلى العديد من التقارير المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان.

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