قرار بإغلاق المبنى الرئيسي بمطار تل أبيب حتى مارس المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 05:23 مساءً - أفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، بإغلاق المبنى الرئيسي بـ مطار تل أبيب (بن جوريون) أمام الرحلات الدولية بدءا من نوفمبر حتى نهاية مارس.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن قرار إغلاق المبنى الرئيس في مطار بن جوريون نتيجة تعليق شركات أجنبية رحلاتها.

توقف حركة الملاحة الجوية في مطار تل أبيب لأسباب أمنية

والأسبوع الماضي، أفادت وسائل إعلام عبرية، بتوقف حركة الملاحة الجوية في مطار تل أبيب (بن جوريون) لأسباب أمنية.

اشتباكات حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي

في سياق متصل، قال حزب الله اللبناني، إنه استهدف برشقة صاروخية تجمعًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في منطقة العمرا غربي الوزاني.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين أعلن حزب الله عن استهداف تجمع لقوات إسرائيلية جنوبي لبنان، حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وجاء ذلك بعد ساعة من تكثيف حزب الله اللبناني هجماته على شمال إسرائيل، حيث دوت صافرات الإنذار، اليوم الاثنين، في مستوطنة كريات شمونة والمناطق المحيطة بها.

ووجه الحزب إنذارًا عاجلًا إلى سكان كريات شمونة، مطالبًا إياهم بإخلائها فورًا.

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