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نتنياهو: نوافق على مقترح صفقة وقف النار بغزة علي الفور في هذه الحالة - أخبار كلمتك

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نتنياهو: نوافق على مقترح صفقة وقف النار بغزة علي الفور في هذه الحالة - أخبار كلمتك

نتنياهو: نوافق على مقترح صفقة وقف النار بغزة علي الفور في هذه الحالة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 05:07 مساءً - زعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الإثنين، أنه لو كان مقترح الصفقة في غزة هو وقفا للنار ليومين مقابل 4 أسرى فسيقبله فورا، وذلك وفقا لشبكة «العربية» الإخبارية.

رئيس الموساد في الدوحة للتفاوض بشأن صفقة محتملة

وذكرت صحيفة هآرتس العبرية في تقرير اليوم الإثنين، أن رئيس جهاز الموساد، ديفيد برنيع، سيبقى بالدوحة عقب اجتماع استمر طوال الليل بشأن الخطوط العريضة المحدثة لصفقة أسرى محتملة.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن الأطراف المعنية تدرس إمكانية استئناف المفاوضات واجتماع الفرق الفنية خلال أيام.

ويوم الخميس الماضي ذكرت القناة الـ13 العبرية في تقرير، أن وفدًا إسرائيليًّا برئاسة رئيس الموساد، ديفيد برنيع، سيتوجه إلى العاصمة القطرية “الدوحة” لاستئناف محادثات صفقة تبادل الأسرى.

وفي السياق ذاته أعرب وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، ووزير المالية، بيتسائيل سموتريتش، عن رفضهما استئناف المفاوضات مع حركة حماس وعارضا توجه رئيس الموساد للدوحة.

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صحيفة هآرتس: رئيس الموساد سيبقى بالدوحة عقب اجتماع بشأن صفقة أسرى محتملة


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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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