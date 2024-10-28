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عواقب أبعد من الخيال، قائد الحرس الثوري الإيراني يتوعد إسرائيل - أخبار كلمتك

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عواقب أبعد من الخيال، قائد الحرس الثوري الإيراني يتوعد إسرائيل - أخبار كلمتك

عواقب أبعد من الخيال، قائد الحرس الثوري الإيراني يتوعد إسرائيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 05:07 مساءً - تحدث القائد العام للحرس الثوري الإيراني، الجنرال حسين سلامي، اليوم الإثنين، لأول مرة علنًا بعد هجوم إسرائيل على بلاده في مطلع الأسبوع الجاري.

قائد الحرس الثوري الإيرانى يتحدث عن الضربة الإسرائيلية

وقال سلامي في رسالة تعزية للجيش، عن الضربة الإسرائيلية إنها "غير شرعية وغير قانونية". وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن 4 من الدفاع الجوي الإيرانية، قتلوا في الهجوم يوم السبت الماضي، بالإضافة إلى مقتل مدني واحد. 

سلامى يسخر من عدم قدرة إسرائيل على المواجهة فى ساحة المعركة

وقال سلامي إن هجوم الاحتلال كان "مؤشرًا على خطأ في الحسابات وعجز إسرائيلي عن المواجهة في ساحة المعركة مع المسلحين المدعومين من إيران خاصةً في غزة ولبنان" .

وأضاف سلامي، أن "العواقب المريرة ستكون أبعد من خيال المحتلين"، وذلك في إشارة إلى إسرائيل.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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