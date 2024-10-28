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إسرائيل تشن غارات تستهدف مسئولا أمنيا بحزب الله - أخبار كلمتك

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إسرائيل تشن غارات تستهدف مسئولا أمنيا بحزب الله - أخبار كلمتك

إسرائيل تشن غارات تستهدف مسئولا أمنيا بحزب الله - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 04:50 مساءً -  استهدفت غارات إسرائيلية، بعد ظهر اليوم الإثنين، مدينة صور الساحلية في جنوب لبنان، عقب إنذارات إخلاء للسكان، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام، بعدما كانت وجهت ضربات فجرا أوقعت سبعة شهداء وفق وزارة الصحة.

 

وقالت الوكالة "شنّ الطيران المعادي غاراته الأولى بعد التهديد الإسرائيلي على مدينة صور واستهدفت شقة سكنية في شارع أفران بحر"، وأفادت لاحقا بـ"سلسلة غارات" إسرائيلية طالت المدينة.

وأشارت مصادر إلى أن المستهدف في الغارة الجديدة هو مسؤول أمني في حزب الله، يُدعى حسين فنيش.

وأفاد مصور فرانس برس في المدينة بتصاعد الدخان من المواقع المستهدفة، وأحدها مبنى على الكورنيش البحري.

 

وكانت غارات إسرائيلية على عدة مناطق جنوبي لبنان، تسبّبت بمقتل 21 شخصا وجرح أكثر من 60 آخرين، وفق ما أفادت وزارة الصحة اللبنانية، ومن بين القتلى 9 سقطوا في قصف إسرائيلي على حارة صيدا.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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