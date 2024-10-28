حفل افتتاح الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (بث مباشر) - أخبار كلمتك

حفل افتتاح الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (بث مباشر) - أخبار كلمتك

شاهد بالصورة .. ظهور علي صالح برفقة العميد طارق اليوم بهذه الدول - أخبار كلمتك

شاهد بالصورة .. ظهور علي صالح برفقة العميد طارق اليوم بهذه الدول - أخبار كلمتك

خطوة صادمة من هؤلاء بحضرموت بشأن هذا الأمر(صور) - أخبار كلمتك

خطوة صادمة من هؤلاء بحضرموت بشأن هذا الأمر(صور) - أخبار كلمتك

منتخب مصر للناشئين 2008 يختتم استعداداته لمواجهة الجزائر (صور) - أخبار كلمتك

منتخب مصر للناشئين 2008 يختتم استعداداته لمواجهة الجزائر (صور) - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:50 - «القاهرة الإخبارية»: عملية دهس قرب دير قديس في رام الله - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:50 - «القاهرة الإخبارية»: عملية دهس قرب دير قديس في رام الله - أخبار كلمتك

برلماني: إعلان وزارة العمل التفاوض لفتح سوق العمالة المصرية بألمانيا يقضي على الهجرة غير الشرعية - أخبار كلمتك

برلماني: إعلان وزارة العمل التفاوض لفتح سوق العمالة المصرية بألمانيا يقضي على الهجرة غير الشرعية - أخبار كلمتك

وزيرا الإسكان والتنمية المحلية أمام «النواب» الأسبوع المقبل - أخبار كلمتك

وزيرا الإسكان والتنمية المحلية أمام «النواب» الأسبوع المقبل - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ظهور مميز لـ هاني شنودة على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي 2024 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ظهور مميز لـ هاني شنودة على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي 2024 - أخبار كلمتك

غارات إسرائيلية تستهدف ريف حمص في سوريا - أخبار كلمتك

غارات إسرائيلية تستهدف ريف حمص في سوريا - أخبار كلمتك

خبيرة مصرفية تكشف سر سحب البنك المركزي سيولة كبيرة من البنوك (فيديو) - أخبار كلمتك

خبيرة مصرفية تكشف سر سحب البنك المركزي سيولة كبيرة من البنوك (فيديو) - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار العالم

تقارير عبرية: 300 ألف إسرائيلي سيطلبون العلاج النفسي بعد الحرب - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 04:33 مساءً -  أفادت هيئة البث العبرية عن تقديرات لـ وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، بأن نحو 300 ألف  إسرائيلي سيطلبون العلاج النفسي بعد الحرب.

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان  اليوم الاثنين، بإصابة 7 ضباط وجنود في معارك جنوب لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

اشتباكات حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي 

 وفي المقابل قال حزب الله اللبناني، إنه استهدف برشقة صاروخية تجمعًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في منطقة العمرا غربي الوزاني.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين أعلن حزب الله عن استهداف تجمع لقوات إسرائيلية جنوبي لبنان، حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وجاء ذلك بعد ساعة من تكثيف حزب الله اللبناني هجماته على شمال إسرائيل، حيث دوت صافرات الإنذار، اليوم الاثنين، في مستوطنة كريات شمونة والمناطق المحيطة بها.

ووجه الحزب إنذارًا عاجلًا إلى سكان كريات شمونة، مطالبًا إياهم بإخلائها فورًا.

حزب الله يستهدف شركة للصناعات العسكرية بعكا

حزب الله يستهدف تجمعًا لقوات إسرائيلية جنوبي لبنان

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

غارة إسرائيلية جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت (فيديو) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق