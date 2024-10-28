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إيران تتوعد إسرائيل برد قاسي على هجوم طهران - أخبار كلمتك

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إيران تتوعد إسرائيل برد قاسي على هجوم طهران - أخبار كلمتك

إيران تتوعد إسرائيل برد قاسي على هجوم طهران - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 12:27 مساءً - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الاثنين: إن طهران ستستخدم كل الأدوات المتاحة للرد على الهجوم الذي شنته إسرائيل عليها  السبت الماضي، وفق "رويترز".

ايران تنفي إنتاج سلاح نووي في الوقت الحالي

لكن المتحدث أكد أن بلاده لا تؤمن بعسكرة الملف النووي، نافيًا في الوقت ذاته وجود نية لإيران لإنتاج أسلحة نووية.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن بلاده تلقت إشارات على وقوع هجوم قبل الضربات الإسرائيلية 
 

وأشار عراقجي إلى أن الإجراءات اللازمة اتخذت عندما وقع الهجوم، مضيفًا أنه كان على اتصال بمسؤولين عسكريين وأنه تم "تبادل الرسائل مع عدة جهات" لم يسمها.

هجوم ضد مواقع عسكرية إيرانية في عدة مناطق

وشدد وزير الخارجية الإيراني في تصريحاته على أن إيران  لها الحق في الرد.

ونفذ جيش الاحتلال لإسرائيلي، فجر السبت، هجومًا ضد مواقع عسكرية إيرانية في عدة مناطق، ردًّا على سلسلة من الهجمات التي شنتها إيران ضد إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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