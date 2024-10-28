إصابة 21 طالبًا إثر تحطم حافلة مدرسية في الأردن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 12:27 مساءً - قالت وسائل إعلام محلية إن 21 طالبًا أصيبوا، إثر حادث تحطم حافلة مدرسية في منطقة دير أبي سعيد بمحافظة إربد شمالي الأردن، وفق مصدر أمني.

حادث حافلة مدرسية في الأردن

وبحسب المصدر، فإن كوادر الدفاع المدني في الأردن نقلت الطلاب المصابين، والذين تتراوح أعمارهم بين 8 – 10 سنوات، إلى المستشفى وحالتهم العامة متوسطة، حيث جرى إدخال عدد منهم لتلقي العلاج.

اسباب حادث حافلة مدرسية

وفتحت الأجهزة الأمنية في الأردن تحقيقا بالحادث للوقوف على أسبابه.

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