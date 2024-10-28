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إصابة 21 طالبًا إثر تحطم حافلة مدرسية في الأردن - أخبار كلمتك

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إصابة 21 طالبًا إثر تحطم حافلة مدرسية في الأردن - أخبار كلمتك

إصابة 21 طالبًا إثر تحطم حافلة مدرسية في الأردن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 12:27 مساءً - قالت وسائل إعلام  محلية إن 21 طالبًا أصيبوا، إثر حادث تحطم  حافلة مدرسية في منطقة دير أبي سعيد بمحافظة إربد شمالي الأردن، وفق مصدر أمني.

حادث حافلة مدرسية في الأردن

وبحسب المصدر، فإن كوادر الدفاع المدني في الأردن نقلت الطلاب المصابين، والذين تتراوح أعمارهم بين 8 – 10 سنوات، إلى المستشفى وحالتهم العامة متوسطة، حيث جرى إدخال عدد منهم لتلقي العلاج.

اسباب حادث حافلة مدرسية

وفتحت الأجهزة الأمنية  في الأردن تحقيقا بالحادث للوقوف على أسبابه.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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