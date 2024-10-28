صحيفة هآرتس: رئيس الموساد سيبقى بالدوحة عقب اجتماع بشأن صفقة أسرى محتملة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 12:27 مساءً - ذكرت صحيفة هآرتس العبرية في تقرير اليوم الإثنين، أن رئيس جهاز الموساد، ديفيد برنيع، سيبقى بالدوحة عقب اجتماع استمر طوال الليل بشأن الخطوط العريضة المحدثة لصفقة أسرى محتملة.

رئيس الموساد على أمل استئناف المفاوضات

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن الأطراف المعنية تدرس إمكانية استئناف المفاوضات واجتماع الفرق الفنية خلال أيام.

رئيس الموساد يتوجه إلى الدوحة

ويوم الخميس الماضي ذكرت القناة الـ13 العبرية في تقرير، أن وفدًا إسرائيليًّا برئاسة رئيس الموساد، ديفيد برنيع، سيتوجه إلى العاصمة القطرية “الدوحة” لاستئناف محادثات صفقة تبادل الأسرى.

وفي السياق ذاته أعرب وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، ووزير المالية، بيتسائيل سموتريتش، عن رفضهما استئناف المفاوضات مع حركة حماس وعارضا توجه رئيس الموساد للدوحة.

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