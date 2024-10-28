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بيان لبناني إسباني مشترك للمطالبة بوقف إطلاق النار وتطبيق قرار مجلس الأمن 1701 - أخبار كلمتك

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بيان لبناني إسباني مشترك للمطالبة بوقف إطلاق النار وتطبيق قرار مجلس الأمن 1701 - أخبار كلمتك

بيان لبناني إسباني مشترك للمطالبة بوقف إطلاق النار وتطبيق قرار مجلس الأمن 1701 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 12:09 مساءً - طالبت لبنان وإسبانيا في بيان مشترك بوقف فوري ودائم لإطلاق النار "يسمح بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي 1701".

مطالب لبنانية إسبانية بوقف دائم لإطلاق النار

وأشار البيان الذي صدر إثر إجتماع وزير الخارجية عبد بو حبيب ونظيره الإسباني في إسبانيا إلى أن ذلك يعني "إعادة بسط سيادة الدولة على كامل ترابها، ويضمن عودة النازحين على كل من جانبي الخط الأزرق إلى منازلهم".

إدانة الهجمات ضد لبنان وقواتها وطواقمها الطبية 

وأدان البيان الهجمات ضد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان وضد الجيش اللبناني، والهجمات ضد الطواقم الطبية والمرافق الصحية، الصحفيين والمدنيين، مطالبًا بالاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف.

وأكدت حكومة إسبانيا مجددًا استعدادها لمواصلة المساهمة في التخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية الخطيرة في البلاد وتعزيز الدعم من خلال التعاون الإسباني، بما في ذلك توفير الدعم في مرحلة الاستقرار.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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