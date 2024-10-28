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روسيا: نسعى لمنع انزلاق الشرق الأوسط لحرب الكبرى - أخبار كلمتك

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روسيا: نسعى لمنع انزلاق الشرق الأوسط لحرب الكبرى - أخبار كلمتك

روسيا: نسعى لمنع انزلاق الشرق الأوسط لحرب الكبرى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 11:54 صباحاً -  قالت وزارة  الخارجية الروسية، في بيان صادر عنها اليوم الاثنين، إن موسكو تبذل أقصى الجهود لمنع انزلاق منطقة الشرق الأوسط إلى هاوية الحرب الكبرى

 

بوتين يحذر من اندلاع حرب في الشرق الأوسط 

 وفي وقت سابق  حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من نشوب حرب شاملة في الشرق الأوسط، وقال إن "القتال الذي بدأ قبل عام في غزة امتد الآن إلى لبنان".

وتابع أن "دولا أخرى في المنطقة تأثرت أيضا. كما يزداد مستوى المواجهة بين إسرائيل وإيران بشكل كبير. الأمر يشبه سلسلة من ردود الفعل، ويضع الشرق الأوسط بأكمله على شفا حرب شاملة".

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مستقبل الصراع في الشرق الأوسط بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران.. الخبراء: رد الكيان الصهيوني جاء رمزيًّا وهزيلًا.. وتبادل الضربات قد يفجر حربًا شاملة

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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