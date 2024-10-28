روسيا: نسعى لمنع انزلاق الشرق الأوسط لحرب الكبرى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 11:54 صباحاً - قالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان صادر عنها اليوم الاثنين، إن موسكو تبذل أقصى الجهود لمنع انزلاق منطقة الشرق الأوسط إلى هاوية الحرب الكبرى

بوتين يحذر من اندلاع حرب في الشرق الأوسط

وفي وقت سابق حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من نشوب حرب شاملة في الشرق الأوسط، وقال إن "القتال الذي بدأ قبل عام في غزة امتد الآن إلى لبنان".

وتابع أن "دولا أخرى في المنطقة تأثرت أيضا. كما يزداد مستوى المواجهة بين إسرائيل وإيران بشكل كبير. الأمر يشبه سلسلة من ردود الفعل، ويضع الشرق الأوسط بأكمله على شفا حرب شاملة".

مستقبل الصراع في الشرق الأوسط بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران.. الخبراء: رد الكيان الصهيوني جاء رمزيًّا وهزيلًا.. وتبادل الضربات قد يفجر حربًا شاملة

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