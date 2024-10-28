بلينكن يدعو للتحقيق في انتخابات جورجيا بعد فوز الحزب المؤيد لروسيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 11:36 صباحاً - دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى التحقيق فيما زعم أنها "انتهاكات في الانتخابات البرلمانية في جورجيا" بعد فوز الحزب الحاكم المؤيد لروسيا وخسارة المعارضة المدعومة غربيًّا.

بلينكن يطالب بالتحقيق في تقارير مخالفات حورجيا

وقال بلينكن في بيان أصدرته وزارة الخارجية: "ننضم إلى الدعوات المطالبة بإجراء تحقيق كامل في جميع التقارير المتعلقة بمخالفات الانتخابات في جورجيا".

وأظهرت النتائج الرسمية للانتخابات في جورجيا بعد فرز الأصوات في أكثر من 99% من الدوائر فوز حزب "الحلم الجورجي" الحاكم المؤيد لروسيا بحصوله على 54.08 %من الأصوات، مقابل 37.58 % للائتلاف المعارض المدعوم والممول من الغرب الذي رفض الإقرار بهزيمته منددًا بـ"تزوير النتائج" حسب زعمه.

التنظيم الجيد للانتخابات في جورجيا

وأشار المنسق الخاص لبعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا باسكال أليزار إلى التنظيم الجيد للانتخابات في جورجيا"رغم وجود بعض الانتهاكات سجلها المراقبون".

من جهتها وصفت الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي المدعومة من واشنطن والمعرّضة لعزلها بعد فوز "الحلم الجورجي" الانتخابات بأنها "مزورة بالكامل"، ورفضت الاعتراف بها.

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