إعلام إسرائيلي: جلسة الحكومة الأسبوعية لن تعقد بمقرها لأسباب أمنية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 11:04 صباحاً - ذكرت وسائل إعلام عبرية، في تقرير اليوم الإثنين، إن جلسة الحكومة الأسبوعية لن تعقد بعد اليوم في مقرها لدواع أمنية وبسبب التوتر مع إيران.

الهجوم الإسرائيلي على إيران

ومنذ أن شن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما واسعا على إيران يوم السبت الماضي، أجرى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقادته الاجتماعات داخل أنفاق تحسبا لرد إيراني سريع.

ولم يسفر الهجوم الذي شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على إيران مستخدما قرابة ١٠٠ طائرة، عن خسائر كبيرة.

تفاصيل رسالة سرية وجهها جالانت لنتنياهو قبل 4 ساعات من الهجوم على إيران انخفاض أسعار النفط 4% بعد تقليل إيران من حجم الضربات الإسرائيلية

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