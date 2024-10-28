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إعلام إسرائيلي: جلسة الحكومة الأسبوعية لن تعقد بمقرها لأسباب أمنية - أخبار كلمتك

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إعلام إسرائيلي: جلسة الحكومة الأسبوعية لن تعقد بمقرها لأسباب أمنية - أخبار كلمتك

إعلام إسرائيلي: جلسة الحكومة الأسبوعية لن تعقد بمقرها لأسباب أمنية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 11:04 صباحاً - ذكرت وسائل إعلام عبرية، في تقرير اليوم الإثنين، إن جلسة الحكومة الأسبوعية لن تعقد بعد اليوم في مقرها لدواع أمنية وبسبب التوتر مع إيران.

الهجوم الإسرائيلي على إيران 

ومنذ أن شن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما واسعا على إيران يوم السبت الماضي، أجرى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقادته الاجتماعات داخل أنفاق تحسبا لرد إيراني سريع.

ولم يسفر الهجوم الذي شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على إيران مستخدما قرابة ١٠٠ طائرة، عن خسائر كبيرة.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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