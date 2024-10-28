استشهاد 5 لبنانيين في غارة إسرائيلية على مدينة صور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 10:48 صباحاً - استشهد 5 مواطنين، صباح اليوم الإثنين، جراء غارة إسرائيلية استهدفت مدينة صور جنوبي لبنان.

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الإثنين، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارة على بلدة شمسطار في البقاع شرقي لبنان.

غارات إسرائيلية على لبنان

وأضافت التقارير الإعلامية أن غارة إسرائيلية استهدفت محيط بلدة زبقين في جنوب لبنان.



مدفعية الاحتلال تكثف قصفها على حي الزيتون

وفي السياق ذاته قالت تقارير إعلامية اليوم الاثنين إن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تكثف قصفها على حي الزيتون جنوبي مدينة غزة.

ويعدّ حي الزيتون أكبر أحياء البلدة القديمة بمدينة غزة، والثاني من حيث عدد السكان، سمي بهذا الاسم لكثرة أشجار الزيتون التي تغطي مساحات واسعة منه، وقد أفشل عدة محاولات من القوات الإسرائيلية لاقتحام جنوب غزة، ويضم الحي عديدا من الأماكن الأثرية التاريخية.

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