جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم اعتراض مسيرة بالجليل الغربي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 10:25 صباحاً - زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الاثنين، إنه اعترض في الجليل الغربي طائرة مسيرة أطلقت من لبنان.

صفارات الإنذار تدوي في المطلة

وفي السياق ذاته قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت للمرة الرابعة منذ صباح اليوم في المطلة بالجليل الأعلى.

وفي وقت سابق أعلن حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه، عن استهداف تجمع للقوات الإسرائيلية شمال شرقي المنارة بمسيرة انقضاضية، وأكد أنه أوقع قتلى وجرحى.

حزب الله يستهدف قوة مشاة إسرائيلية في بلدة حولا

وقال حزب الله اللبناني إنه استهدف قوة مشاة إسرائيلية في بلدة حولا بصاروخ موجه، وأوقع أفرادها بين قتيل وجريح.

غارات إسرائيلية على جنوب وشرق لبنان

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