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تفاصيل رسالة سرية وجهها جالانت لنتنياهو قبل 4 ساعات من الهجوم على إيران - أخبار كلمتك

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تفاصيل رسالة سرية وجهها جالانت لنتنياهو قبل 4 ساعات من الهجوم على إيران - أخبار كلمتك

تفاصيل رسالة سرية وجهها جالانت لنتنياهو قبل 4 ساعات من الهجوم على إيران - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 10:25 صباحاً - أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأنه قبل ساعات من الهجوم على إيران بعث وزير جيش الاحتلال يوآف جالانت رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حذره فيها من أن جهود الحرب أصبحت بلا هدف.

رسالة جالانت لنتنياهو قبل هجوم إيران

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن جالانت دعا في رسالته التي كانت "شديدة اللهجة" والتي وصلت إلى معظم الوزراء وكبار المسؤولين في الجيش ووكالة الموساد وجهاز الشاباك، إلى إعادة تحديد أهداف الحرب نظرا للتطورات الإقليمية في العام الماضي.

أهداف حرب الاحتلال الرسمية

واعتبر جالانت أن إسرائيل تقاتل وفقا لـ"بوصلة عفا عليها الزمن وأنه على تل أبيب مراجعة أهداف حربها الرسمية التي حددتها في البداية بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023"، لافتا إلى أن "التطورات الكبيرة في الحرب، وخاصة تبادل الضربات المباشرة بين إسرائيل وإيران، تثير ضرورة إجراء نقاش وتحديث أهداف الحرب بنظرة شاملة على مناطق القتال والترابط بينها".

 

اهداف الحرب التالية

ودعا إلى إضافة أهداف الحرب التالية: "منع اندلاع العنف في الضفة الغربية من خلال إحباط الإرهاب، الردع وإبعاد إيران عن الحرب،  إقامة واقع خال من التهديد العسكري في غزة، ومنع نمو القدرات الإرهابية، وإعادة جميع الرهائن والترويج لبديل لحكومة حماس".

وفي حين حددت إسرائيل في البداية أهدافها الحربية على أنها تدمير حركة "حماس" وإعادة الرهائن، فقد توسع القتال منذ ذلك الحين بشكل كبير، وقالت إسرائيل إنها تخوض في الواقع حربا على سبع جبهات.

وقامت إسرائيل بتحديث أهدافها لتشمل عودة سكان الشمال إلى منازلهم قبل تكثيف الهجمات بشكل حاد على "حزب الله" في لبنان الشهر الماضي.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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