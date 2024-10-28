بعد عروض السعودية المغرية، آرسنال يسعى لتمديد عقد نجمه - أخبار كلمتك

بعد عروض السعودية المغرية، آرسنال يسعى لتمديد عقد نجمه - أخبار كلمتك

حسين فهمي وزوجته أول الحضور في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

حسين فهمي وزوجته أول الحضور في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

الخط الثالث للمترو يتعاون مع "بصيرة" لتدريب المكفوفين لضمان سلامتهم - أخبار كلمتك

الخط الثالث للمترو يتعاون مع "بصيرة" لتدريب المكفوفين لضمان سلامتهم - أخبار كلمتك

ينقل 1.5 مليون راكب يوميا، تفاصيل الموقف التنفيذى لمترو 6 أكتوبر - أخبار كلمتك

ينقل 1.5 مليون راكب يوميا، تفاصيل الموقف التنفيذى لمترو 6 أكتوبر - أخبار كلمتك

وزارة الطيران تختتم برنامج "تأهيل القيادات النسائية النوعية" - أخبار كلمتك

وزارة الطيران تختتم برنامج "تأهيل القيادات النسائية النوعية" - أخبار كلمتك

ننشر الكواليس الكاملة لأزمة نادي الزمالك مع كهربا - أخبار كلمتك

ننشر الكواليس الكاملة لأزمة نادي الزمالك مع كهربا - أخبار كلمتك

وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يطلقان المبادرة القومية للياقة البدنية - أخبار كلمتك

وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يطلقان المبادرة القومية للياقة البدنية - أخبار كلمتك

بعد جولات مفاجئة، وكيل الشباب والرياضة بالجيزة يعاقب المقصرين ويوجه بضبط الأداء - أخبار كلمتك

بعد جولات مفاجئة، وكيل الشباب والرياضة بالجيزة يعاقب المقصرين ويوجه بضبط الأداء - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:45 - جو بايدن يلتقي دونالد ترامب: عملية انتقال السلطة ستكون سلسة جدا - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:45 - جو بايدن يلتقي دونالد ترامب: عملية انتقال السلطة ستكون سلسة جدا - أخبار كلمتك

«شعبة المواد الغذائية» تكشف عن حقيقة فساد البيض التركي بعد 24 ساعة - أخبار كلمتك

«شعبة المواد الغذائية» تكشف عن حقيقة فساد البيض التركي بعد 24 ساعة - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار العالم

غارات إسرائيلية على جنوب وشرق لبنان - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 09:53 صباحاً -  ذكرت تقارير إعلامية اليوم الإثنين، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارة على بلدة شمسطار في البقاع شرقي لبنان.

غارات إسرائيلية على لبنان 

 وأضافت التقارير الإعلامية أن غارة إسرائيلية استهدفت محيط بلدة زبقين في جنوب لبنان.


مدفعية الاحتلال تكثف قصفها على حي الزيتون

 وفي السياق ذاته قالت تقارير إعلامية اليوم الاثنين  إن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تكثف قصفها على حي الزيتون جنوبي مدينة غزة.

ويعدّ حي الزيتون أكبر أحياء البلدة القديمة بمدينة غزة، والثاني من حيث عدد السكان، سمي بهذا الاسم لكثرة أشجار الزيتون التي تغطي مساحات واسعة منه، وقد أفشل عدة محاولات من القوات الإسرائيلية لاقتحام جنوب غزة، ويضم الحي عديدا من الأماكن الأثرية التاريخية.

 

txt

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال قيادي بحزب الله

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

استشهاد 8 أشخاص في غارة إسرائيلية على جبل لبنان - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق