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الاحتلال يواصل اقتحاماته في الضفة الغربية - أخبار كلمتك

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الاحتلال يواصل اقتحاماته في الضفة الغربية - أخبار كلمتك

الاحتلال يواصل اقتحاماته في الضفة الغربية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 09:53 صباحاً -  شنت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحامات في مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية، تخللتها اعتقالات طالت عددا من المواطنين ومواجهات مع الفلسطينيين.

الاحتلال يواصل اقتحامات مخيمات الضفة

 واعتقلت القوات الإسرائيلية فجر اليوم الاثنين شابين من قرية يتما وداهمت عدة منازل في قرية قصرة جنوب مدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت قريتي يتما وقصرة، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها وعبث بمحتوياتها، واعتقلت شابين من يتما.

 

أبرز المناطق التي اقتحمها الاحتلال

 واقتحمت القوات الإسرائيلية المنطقة الشرقية بالمدينة بعد تسلل قوة خاصة إلى مخيم عسكر القديم.

كما اقتحمت القوات الإسرائيلية مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية، وقالت مصادر محلية، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة وداهمت عدة منازل.

واقتحمت القوات الإسرائيلية مدينة جنين برفقة جرافة عسكرية، وتمركزت في شارع الناصرة.

وأشارت مصادر محلية إلى أن القوات الإسرائيلية احتجزت عددا من الشبان عند دوار جميل في شارع الناصرة.

ولفتت المصادر، إلى أن القوات الإسرائيلية داهمت عددا من المحال التجارية في الشارع المذكور.

وذكرت مصادر محلية فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا شمال رام الله، وداهمت منزل أحد المواطنين في محيط ملعب المخيم.

من جهتهتا قالت "سرايا القدس - كتيبة جنين" في بيان صباح الاثنين: "تمكن مقاتلونا من التصدي لقوات العدو المقتحمة لمدينة جنين من محور الناصرة وإمطارهم بزخات كثيفة من الرصاص".

وفي بيان آخر ذكرت "سرايا القدس - كتيبة جنين": "تمكن مقاتلونا في محاور القتال بالخط الغربي من التصدي لقوات العدو المقتحمة على مدخل السيلة ومدخل اليامون وإمطارهم بزخات كثيفة من الرصاص".

وتزامنا مع حربه على قطاع غزة، وسع الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية بالضفة الغربية التي أسفرت عن مقتل مئات الفلسطينيين وإصابة الآلاف وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وفيما يواصل الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماته، يستمر المستوطنون في اعتداءاتهم على الفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة، ولا سيما ضد المزارعين خلال قطفهم الزيتون.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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