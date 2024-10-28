مسيرات أوكرانية تستهدف مصنعًا لـ"الإيثانول" في روسيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 09:25 صباحاً - ذكرت قنوات إخبارية روسية على تطبيق تيليجرام أن طائرات مسيرة أوكرانية استهدفت مصنعًا للإيثانول في منطقة فورونيج الروسية.

مسيرة اوكرانية تستهدف مصنع روسي

وذكر حاكم المنطقة أن الهجوم أدى إلى اندلاع حريق في منشأة صناعية لم يتم تحديدها وإصابة شخص واحد.

وقال ألكسندر جوسيف، حاكم منطقة فورونيج في جنوب روسيا، عبر قناته على تطبيق تيليجرام: إن خدمات الطوارئ أرسلت إلى مكان الحريق.



وأضاف أن نحو 10 طائرات مسيرة أوكرانية تم تدميرها أو اعتراضها فوق المنطقة في وقت متأخر، حيث سقط الحطام على مؤسسة صناعية مما أدى إلى اندلاع حريق.

وذكرت قناة "بازا" الإخبارية على تطبيق تيليجرام المقربة من أجهزة الأمن الروسية والعديد من القنوات الإخبارية الروسية الأخرى على التطبيق أن دوي انفجارين سمع بالقرب من مصنع (إيثانول سبيريت) في قرية كراسنوي.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة هذه التقارير بشكل مستقل، ولم يصدر تعليق فوري من أوكرانيا.

البنية الأساسية الرئيسية لجهود الحرب الروسية

وكثيرًا ما قالت كييف إن هجماتها بطائرات مسيرة داخل روسيا تستهدف البنية الأساسية الرئيسية لجهود الحرب الروسية، وتأتي ردًّا على الضربات المستمرة التي تشنها موسكو على الأراضي الأوكرانية.

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