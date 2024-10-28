حزب الله يوسّع هجماته على شمال إسرائيل وصافرات الإنذار تدوي في مستوطنة كريات شمونة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 08:16 صباحاً - كثّف حزب الله اللبناني هجماته على شمال إسرائيل، حيث دوت صافرات الإنذار، اليوم الإثنين، في مستوطنة كريات شمونة والمناطق المحيطة بها.

ووجّه الحزب إنذارًا عاجلًا إلى سكان كريات شمونة، مطالبًا إياهم بإخلائها فورًا.

ودوت صافرات الإنذار بعد دقائق من إصدار حزب الله هذا التحذير، لتشمل أيضًا مناطق المنارة والمناطق المحيطة، التي أُعلنت منطقة مغلقة عسكريًا.

وتضم مستوطنة كريات شمونة نحو 25 ألف مستوطن، ولم يتبق منهم سوى 2000 شخص، بعضهم نزح مؤخرًا بعد أن حوّلها الجيش الإسرائيلي إلى منطقة عسكرية مغلقة.

وأشار حزب الله في بيانه إلى مدن إسرائيلية لم يتم إخلاؤها من قبل الجيش.

وأعلن حزب الله، اليوم الإثنين، قصف تجمع لجنود إسرائيليين بين مستوطنتي المنارة ومرغليوت برشقة صاروخية.

وأفادت قناة الغد من لبنان بأن الحزب قد يوسع عملياته في تلك المناطق، معتمدًا على أساليب مشابهة لتلك التي ينتهجها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت.

في المقابل، استشهد 21 شخصًا على الأقل يوم الأحد جراء غارات شنّتها إسرائيل على جنوب لبنان، حيث يزعم الجيش الإسرائيلي استهدافه لمواقع تابعة لحزب الله، وفقًا لما أفاد به مركز عمليات طوارئ الصحة العامة في وزارة الصحة اللبنانية.

وأشار المركز إلى تسجيل 7 شهداء و24 جريحًا في تحديث حصيلة الغارة على عين بعال، و5 شهداء وإصابة شخص آخر في غارة إسرائيلية على البرج الشمالي، و9 شهداء و38 جريحًا في الحصيلة النهائية للغارة على حارة صيدا.

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