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المقاومة الإسلامية في العراق تعلن مهاجمة هدف عسكري شمال إسرائيل (فيديو) - أخبار كلمتك

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المقاومة الإسلامية في العراق تعلن مهاجمة هدف عسكري شمال إسرائيل (فيديو) - أخبار كلمتك

المقاومة الإسلامية في العراق تعلن مهاجمة هدف عسكري شمال إسرائيل (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 06:56 صباحاً - أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" مهاجمة هدف عسكري في شمال إسرائيل بواسطة الطيران المسير.

وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان لها على تطبيق "تليجرام": "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الاسلامية في العراق اليوم الإثنين 28-10-2024، هدفا عسكريا في شمال الاراضي المحتلة، بواسطة الطيران المسير".

وأضاف البيان أن "المقاومة الإسلامية تؤكد استمرار العمليات في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

وتتبنى فصائل "المقاومة الإسلامية في العراق"، بين الحين والآخر، قصف مواقع إسرائيلية ردا على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة وجنوب لبنان، حيث أعلنت الفصائل دعمها للـ"مقاومة الفلسطينية".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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