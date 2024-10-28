بعد عروض السعودية المغرية، آرسنال يسعى لتمديد عقد نجمه - أخبار كلمتك

بعد عروض السعودية المغرية، آرسنال يسعى لتمديد عقد نجمه - أخبار كلمتك

حسين فهمي وزوجته أول الحضور في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

حسين فهمي وزوجته أول الحضور في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

الخط الثالث للمترو يتعاون مع "بصيرة" لتدريب المكفوفين لضمان سلامتهم - أخبار كلمتك

الخط الثالث للمترو يتعاون مع "بصيرة" لتدريب المكفوفين لضمان سلامتهم - أخبار كلمتك

ينقل 1.5 مليون راكب يوميا، تفاصيل الموقف التنفيذى لمترو 6 أكتوبر - أخبار كلمتك

ينقل 1.5 مليون راكب يوميا، تفاصيل الموقف التنفيذى لمترو 6 أكتوبر - أخبار كلمتك

وزارة الطيران تختتم برنامج "تأهيل القيادات النسائية النوعية" - أخبار كلمتك

وزارة الطيران تختتم برنامج "تأهيل القيادات النسائية النوعية" - أخبار كلمتك

ننشر الكواليس الكاملة لأزمة نادي الزمالك مع كهربا - أخبار كلمتك

ننشر الكواليس الكاملة لأزمة نادي الزمالك مع كهربا - أخبار كلمتك

وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يطلقان المبادرة القومية للياقة البدنية - أخبار كلمتك

وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يطلقان المبادرة القومية للياقة البدنية - أخبار كلمتك

بعد جولات مفاجئة، وكيل الشباب والرياضة بالجيزة يعاقب المقصرين ويوجه بضبط الأداء - أخبار كلمتك

بعد جولات مفاجئة، وكيل الشباب والرياضة بالجيزة يعاقب المقصرين ويوجه بضبط الأداء - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:45 - جو بايدن يلتقي دونالد ترامب: عملية انتقال السلطة ستكون سلسة جدا - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:45 - جو بايدن يلتقي دونالد ترامب: عملية انتقال السلطة ستكون سلسة جدا - أخبار كلمتك

«شعبة المواد الغذائية» تكشف عن حقيقة فساد البيض التركي بعد 24 ساعة - أخبار كلمتك

«شعبة المواد الغذائية» تكشف عن حقيقة فساد البيض التركي بعد 24 ساعة - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار العالم

بعد حديث عائلته، مفاجأة عن سائق الشاحنة التي دهست 37 إسرائيليا (فيديو) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بعد حديث عائلته، مفاجأة عن سائق الشاحنة التي دهست 37 إسرائيليا (فيديو) - أخبار كلمتك

بعد حديث عائلته، مفاجأة عن سائق الشاحنة التي دهست 37 إسرائيليا (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 06:40 صباحاً - بدأت السلطات الإسرائيلية، مساء أمس الأحد، بتحليل بيانات "الصندوق الأسود" للشاحنة التي تورط سائقها في "حادث دهس مشتبه به" قرب مدخل قاعدة "غليلوت" العسكرية، وهي في مدينة "رامات هشارون" شمالي تل أبيب، حيث تقع مقرات استخبارية، بينها الموساد ووحدة 8200 التابعة للاستخبارات العسكرية.

الدهس الذي لم يؤكد المسئولون بعد ما إذا كان الحادث متعمدا أم حادثا، أدى إلى مقتل رجل سبعيني العمر وإصابة 36 آخرين بجروح، معظمهم مصرفيون متقاعدون، حالات 6 منهم خطيرة، و5 متوسطة والباقي طفيفة، وكانوا يهمون بالصعود إلى حافلة للقيام برحلة جماعية.

أما سائق الشاحنة، فهو فلسطيني من مدينة "قلنسوة" بوسط إسرائيل، ويحمل جنسيتها، اسمه رامي نصر الله، أربعيني العمر، بحسب  موقع Ynet التابع باللغة الانجليزية لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

سائق الشاحنة
سائق الشاحنة

ونقلت "يديعوت" عن عائلة السائق نفيها أي دوافع إرهابية له، وقالت إنه كان يعاني من مرض في القلب، وخضع مؤخرا لعملية "قلب مفتوح" جراحية، لذلك نقلت السلطات جثته إلى المركز الوطني للطب الشرعي في تل أبيب، لتشريحها وتحديد ما إذا كان طارئ طبي، مثل نوبة قلبية داهمته فجأة، وساهمت في الحادث، مع أن الشرطة ذكرت أن إسرائيليا كان مارا بالمكان قتله بإطلاق الرصاص عليه.
 

محمود نصر الله، شقيق السائق، قال إن ما حدث "لم يكن هجوما. أخي يعاني من مشكلات صحية، ولن يفعل مثل هذا الشيء. وهو رجل بسيط، يكد ويعمل لكسب لقمة العيش والعودة إلى منزله. لا صلة له بأي شيء، لا من قريب ولا من بعيد".

حادث الدهس بتل أبيب
حادث الدهس بتل أبيب

وتابع محمود عن أخيه السائق، أنه "ربما أصيب بنوبة قلبية أو حدث شيء ما، فله تاريخ طبي. وهو متزوج ولديه 5 أطفال. نريد أن تعود جثته إلينا. إنه شخص عادي خرج لتأمين احتياجات أبنائه، وبالإمكان التحقق من ذلك" ثم أنهى بعبارة: "أخي لم يؤذ أحدا بحياته".

بعدها صدر عن الشرطة بأن السائق كان لديه ما يقرب من 70 مخالفة مرورية سابقة، وأنها تدرس جميع الدوافع المحتملة، ورفضت نتائج أولية استندت إلى ما زعمه شهود بأن السائق كان مسلحا بسكين. أما القتيل بالحادث، فلم تكشف عن اسمه بعد.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

شحنة مساعدات لبيروت وإعادة المصريين، تفاصيل زيارة وزير الخارجية إلى لبنان - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق