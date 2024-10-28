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البيت الأبيض: بايدن سيدلي بصوته في التصويت المبكر بالانتخابات الرئاسية اليوم - أخبار كلمتك

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البيت الأبيض: بايدن سيدلي بصوته في التصويت المبكر بالانتخابات الرئاسية اليوم - أخبار كلمتك

البيت الأبيض: بايدن سيدلي بصوته في التصويت المبكر بالانتخابات الرئاسية اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 05:19 صباحاً - قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيدلي بصوته في التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية اليوم الإثنين.

ويستطيع الكثير من الأمريكيين الإدلاء بأصواتهم قبيل يوم الانتخابات في الخامس من نوفمبر.

وانسحب بايدن من سباق الانتخابات الرئاسية هذا العام، ويخوض الانتخابات الآن مرشح الحزب الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب في مواجهة كاملا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي ونائبة الرئيس.

وتصاعدت حرب التصريحات بين المرشحين المتنافسين على المقعد الرئاسي الأمريكي.

واتّهم المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب منافسته الديمقراطية كامالا هاريس الأحد بتدمير الولايات المتحدة.

وقال ترامب أمام حشد في ساحة ماديسون سكوير جاردن الشهيرة مهاجما هاريس «لقد دمّرتِ بلدنا. لن نتحمل ذلك بعد الآن يا كامالا، أنتِ مطرودة. اخرجي. اخرجي. أنت مطرودة».

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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