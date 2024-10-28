استهداف جنود وقصف مستعمرات، حزب الله ينفذ 29 عملية ضد إسرائيل في أقل من 24 ساعة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 04:31 صباحاً - نشر حزب الله اللبناني ملخصا لعملياته التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي يوم الأحد، "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه".

وقال الإعلام الحربي في "حزب الله" إن "المقاومة الإسلامية أصدرت بتاريخ الأحد 27 أكتوبر 2024، 29 بيانا عسكريا حول عمليات التصدي لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، وكذلك عمليات ضد مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطنات في شمال وعمق فلسطين المحتلة، وفقا للآتي":

- الساعة 07:40: شن هجوم ‏جوي بسرب من المسيّرات الانقضاضية على شركة يوديفات للصناعات العسكرية في منطقة بارليف الصناعية جنوب شرق عكا.

2- الساعة 10:00: استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المالكية بصلية صاروخية.

3- الساعة 10:00: استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة كرمئيل بصلية صاروخية.

4- الساعة 11:00: استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي شمالي شرقي مستعمرة المنارة بمسيرة انقضاضية أصابت أهدافها بدقة وأوقعتهم بين قتيل وجريح.

5- الساعة 11:00: استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي عند باحة المدخل الشمالي لموقع المرج بمسيّرة انقضاضية أصابت أهدافها بدقة وأوقعتهم بين قتيل وجريح.

6- الساعة 12:00: استهداف قوة مشاة إسرائيلية في بلدة حولا بصاروخ موجّه وإيقاعهم بين قتيل وجريح.

7- الساعة 12:10: استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي عند بوابة فاطمة بصلية صاروخية.‏

8- الساعة 12:45: استهداف قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية ‏شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية كبيرة.

9- الساعة 14:00: استهداف ثكنة ابل القمح بصلية صاروخية.

10- الساعة 14:20 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة مرغليوت بصلية صاروخية.

11- الساعة 14:40: في إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية مستعمرة نهاريا بصلية صاروخية.

12- الساعة 15:00: استهداف مربض الزاعورة بصلية صاروخية.

13- الساعة 15:10: استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بصلية صاروخية.

14- الساعة 16:00: استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي عند أطراف بلدة عيترون بصلية صاروخية وقذائف المدفعية.

15- الساعة 16:00: استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة للمرة الثانية بصلية صاروخية.

16- الساعة 16:00: استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط مستعمرة بيريا بصلية صاروخية.‏

17- الساعة 16:20: استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي جنوبي بلدة الضهيرة بصلية صاروخية.

18- الساعة 16:30: استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة مسكفعام بصلية صاروخية.

19- الساعة 16:30: استهداف تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي عند أطراف بلدة عيترون للمرة الثانية بصلية صاروخية.

20- الساعة 16:30: استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في خلة نايف عند أطراف بلدة حولا بصلية صاروخية.

21- الساعة 16:50: تصدى مجاهدو المقاومة الإسلامية في ‏وحدة ‏الدفاع ‏الجوي للطائرات الحربية الإسرائيلية في أجواء القطاع الغربي ‏بصواريخ أرض - جو ‏وأجبروها على مغادرة ‏الأجواء اللبنانية.‏

22- استهداف مستعمرة كفريوفال بمسيّرتين انقضاضيتين أصابتا أهدافهما بدقة.

23- استهداف مستعمرة سعسع بمسيّرتين انقضاضيتين أصابتا أهدافهما بدقة.

24- استهداف مستعمرة زرعيت بمسيّرة انقضاضية أصابت أهدافها بدقة.

25- استهداف مستعمرة شوميرا بمسيّرة انقضاضية أصابت أهدافها بدقة.

26- الساعة 18:15: تصدى مجاهدو المقاومة الإسلامية في ‏وحدة ‏الدفاع ‏الجوي لمسيّرة هرمز 900 في أجواء البقاع الغربي بصاروخ أرض – جو وأجبروها على مغادرة ‏الأجواء اللبنانية.

27- الساعة 18:30: استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لبلدة عيترون بصلية صاروخية.

28- في إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية مستعمرة اييليت هشاحر بصلية صاروخية.

29- الساعة 22:00: استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة مسكفعام بصلية صاروخية».

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