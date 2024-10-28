مستشار عباس: وثقنا استخدام إسرائيل لـ الفوسفور الأبيض في غزة وقدمناه للمحكمة الجنائية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 03:24 صباحاً - أكد محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أنه تم توثيق استخدام الجيش الإسرائيلي لـ"الفوسفور الأبيض" خلال هجومه على قطاع غزة، مشيرا إلى أنه تم إحالة هذا الموضوع إلى المحكمة الجنائية الدولية.



وقال الهباش، في مقابلة مع "سبوتنيك": "إسرائيل ارتكبت، ولا تزال ترتكب، جرائم حرب منظمة وعلنية في قطاع غزة، ولذلك تقدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى المحكمة بطلب إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه".

وأضاف أنه تم توثيق ارتكاب إسرائيل انتهاكات وجرائم حرب وإبادة جماعية في قطاع غزة، واستخدام الجيش الإسرائيلي الأسلحة المحرمة دوليًا ومنها استخدام الفوسفور الأبيض، مشيرا إلى أنه تم تقديم الوثائق التي تثبت ذلك للمحكمة الدولية.



وتواصل إسرائيل حربها على غزة منذ الـ7 من أكتوبر 2023، مما تسبب في مقتل نحو 43 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 100 ألف آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى آلاف المفقودين، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.

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