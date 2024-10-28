بعد عروض السعودية المغرية، آرسنال يسعى لتمديد عقد نجمه - أخبار كلمتك

بعد عروض السعودية المغرية، آرسنال يسعى لتمديد عقد نجمه - أخبار كلمتك

حسين فهمي وزوجته أول الحضور في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

حسين فهمي وزوجته أول الحضور في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

الخط الثالث للمترو يتعاون مع "بصيرة" لتدريب المكفوفين لضمان سلامتهم - أخبار كلمتك

الخط الثالث للمترو يتعاون مع "بصيرة" لتدريب المكفوفين لضمان سلامتهم - أخبار كلمتك

ينقل 1.5 مليون راكب يوميا، تفاصيل الموقف التنفيذى لمترو 6 أكتوبر - أخبار كلمتك

ينقل 1.5 مليون راكب يوميا، تفاصيل الموقف التنفيذى لمترو 6 أكتوبر - أخبار كلمتك

وزارة الطيران تختتم برنامج "تأهيل القيادات النسائية النوعية" - أخبار كلمتك

وزارة الطيران تختتم برنامج "تأهيل القيادات النسائية النوعية" - أخبار كلمتك

ننشر الكواليس الكاملة لأزمة نادي الزمالك مع كهربا - أخبار كلمتك

ننشر الكواليس الكاملة لأزمة نادي الزمالك مع كهربا - أخبار كلمتك

وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يطلقان المبادرة القومية للياقة البدنية - أخبار كلمتك

وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يطلقان المبادرة القومية للياقة البدنية - أخبار كلمتك

بعد جولات مفاجئة، وكيل الشباب والرياضة بالجيزة يعاقب المقصرين ويوجه بضبط الأداء - أخبار كلمتك

بعد جولات مفاجئة، وكيل الشباب والرياضة بالجيزة يعاقب المقصرين ويوجه بضبط الأداء - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:45 - جو بايدن يلتقي دونالد ترامب: عملية انتقال السلطة ستكون سلسة جدا - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:45 - جو بايدن يلتقي دونالد ترامب: عملية انتقال السلطة ستكون سلسة جدا - أخبار كلمتك

«شعبة المواد الغذائية» تكشف عن حقيقة فساد البيض التركي بعد 24 ساعة - أخبار كلمتك

«شعبة المواد الغذائية» تكشف عن حقيقة فساد البيض التركي بعد 24 ساعة - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار العالم

مستشار عباس: وثقنا استخدام إسرائيل لـ الفوسفور الأبيض في غزة وقدمناه للمحكمة الجنائية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مستشار عباس: وثقنا استخدام إسرائيل لـ الفوسفور الأبيض في غزة وقدمناه للمحكمة الجنائية - أخبار كلمتك

مستشار عباس: وثقنا استخدام إسرائيل لـ الفوسفور الأبيض في غزة وقدمناه للمحكمة الجنائية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 03:24 صباحاً - أكد محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أنه تم توثيق استخدام الجيش الإسرائيلي لـ"الفوسفور الأبيض" خلال هجومه على قطاع غزة، مشيرا إلى أنه تم إحالة هذا الموضوع إلى المحكمة الجنائية الدولية.


وقال الهباش، في مقابلة مع "سبوتنيك": "إسرائيل ارتكبت، ولا تزال ترتكب، جرائم حرب منظمة وعلنية في قطاع غزة، ولذلك تقدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى المحكمة بطلب إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه".

وأضاف أنه تم توثيق ارتكاب إسرائيل انتهاكات وجرائم حرب وإبادة جماعية في قطاع غزة، واستخدام الجيش الإسرائيلي الأسلحة المحرمة دوليًا ومنها استخدام الفوسفور الأبيض، مشيرا إلى أنه تم تقديم الوثائق التي تثبت ذلك للمحكمة الدولية.


وتواصل إسرائيل حربها على غزة منذ الـ7 من أكتوبر 2023، مما تسبب في مقتل نحو 43 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 100 ألف آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى آلاف المفقودين، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

وسائل إعلام: أمريكا ستبني المزيد من مراكز احتجاز المهاجرين بعد تنصيب ترامب - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق