خبير: أمريكا ألزمت إسرائيل برد محدود ضد أهداف إيرانية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 28 أكتوبر 2024 01:31 صباحاً - قال الدكتور محمد محسن أبو النور، المتخصص في الشأن الإيراني، إن أمريكا ألزمت إسرائيل برد محدود في إيران لمنع تدهور الأوضاع وانفجار الأمور في الشرق الأوسط، وتصبح حربًا إقليمية موسعة سوف تكون أمريكا داخليًا هي الخاسرة، لأن الرأي العام الداخلي الأمريكي يُحذر من اندلاع حرب موسعة.

أسعار النفط عالميا

وأضاف “محسن”، خلال مداخلة هاتفية بقناة “القاهرة الإخبارية”، أن مصافي النفط الإيرانية لو ضُربت فإن ذلك يُؤثر على أسعار النفط عالميا، وبالتالي تضرر الدول الصديقة لأمريكا وزيادة أسعار النفط عالميًا، وهو ما لا ترتضاه الولايات المتحدة الأمريكية ولا حلفاء أمريكا في دول النيتو.

نتنياهو: إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت أمر ممكن بعد انتهاء الهجوم على إيران رسالة بالتوقيت نقلها طرف وسيط، مصادر تكشف مسرحية الهجوم على إيران

موقف الإعلام الإيراني من الضربة الإسرائيلية

وتابع المتخصص في الشأن الإيراني: “الإعلام الإيراني كان يهون من الضربة الإسرائيلية في بدايتها، لكن تحدث بشكل عقلاني بعد ساعات من الهجوم الإسرائيلي على إيران قائلا: إن الهجوم الإسرائيلي أدى إلى وقوع ضحايا وإصابات في صفوف العسكريين”.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.