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نتنياهو: إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت أمر ممكن بعد انتهاء الهجوم على إيران - أخبار كلمتك

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نتنياهو: إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت أمر ممكن بعد انتهاء الهجوم على إيران - أخبار كلمتك

نتنياهو: إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت أمر ممكن بعد انتهاء الهجوم على إيران - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 11:45 مساءً - قال رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، اليوم، إن إقالة يوآف جالانت من منصبه كوزير للدفاع أمر ممكن، بعدما انتهى الهجوم على إيران، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية.

ترجيحات إسرائيلية برد إيراني على الهجوم

ورجحت هيئة البث الإسرائيلية، أن إيران قد تطلق مئات الصواريخ الباليستية ضد إسرائيل على غرار هجوم الأول من أكتوبر، ردا على ما لحق بقدراتها الصاروخية من ضرر، مشيرة إلى أن لدى تل أبيب رغبة في إنهاء المواجهة المباشرة مع طهران.

أمريكا ترى أن الضربة الإسرائيلية عطلت قدرة إيران الصاروخية

مشيرة إلى أن التقديرات في أمريكا ترجح أن تؤثر الضربات الإسرائيلية على قدرة إيران لإنتاج الصواريخ وبالتالي على طبيعة الرد، والتقديرات بأن يكون هناك رد إيراني لكن ليس بشكل فوري لأن إيران بحاجة للسيطرة على الأضرار الأخيرة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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