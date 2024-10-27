نتنياهو: إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت أمر ممكن بعد انتهاء الهجوم على إيران - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 11:45 مساءً - قال رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، اليوم، إن إقالة يوآف جالانت من منصبه كوزير للدفاع أمر ممكن، بعدما انتهى الهجوم على إيران، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية.

ترجيحات إسرائيلية برد إيراني على الهجوم

ورجحت هيئة البث الإسرائيلية، أن إيران قد تطلق مئات الصواريخ الباليستية ضد إسرائيل على غرار هجوم الأول من أكتوبر، ردا على ما لحق بقدراتها الصاروخية من ضرر، مشيرة إلى أن لدى تل أبيب رغبة في إنهاء المواجهة المباشرة مع طهران.

أمريكا ترى أن الضربة الإسرائيلية عطلت قدرة إيران الصاروخية

مشيرة إلى أن التقديرات في أمريكا ترجح أن تؤثر الضربات الإسرائيلية على قدرة إيران لإنتاج الصواريخ وبالتالي على طبيعة الرد، والتقديرات بأن يكون هناك رد إيراني لكن ليس بشكل فوري لأن إيران بحاجة للسيطرة على الأضرار الأخيرة.

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