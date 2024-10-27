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شئون الأسرى الفلسطينيين تكشف عن تعرض مروان البرغوثي لتعذيب وحشي في محبسه - أخبار كلمتك

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شئون الأسرى الفلسطينيين تكشف عن تعرض مروان البرغوثي لتعذيب وحشي في محبسه - أخبار كلمتك

شئون الأسرى الفلسطينيين تكشف عن تعرض مروان البرغوثي لتعذيب وحشي في محبسه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 11:29 مساءً - أبلغت شئون هيئة الأسرى والمحررين الفلسطينيين، عن تعرض القيادي مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والمعتقل منذ العام 2002، وعدد من زملائه الأسرى، إلى اعتداء وحشي من قِبَل وحدات القمع في سجون الاحتلال مطلع الشهر الماضي.

تعذيب مروان البرغوثي في محبسه 

ووفق الهيئة، قامت وحدة قمع في سجن الاحتلال بالاعتداء الوحشي على مروان البرغوثي في زنزانة العزل الانفرادي بتاريخ 9/9/2024، مستخدمةً أدوات التعذيب والضرب المختلفة ما تسبب بإصابات كثيرة في جسده وأضلاعه وأطرافه، كما تسبب بنزيف في أذنه اليمنى وجرح ذراعه الأيمن وآلام في ظهره، وبدأ التعافي بعدها.

ملف الأسرى الإسرائيليين

هذا وقال أحمد شديد، خبير الشئون الإسرائيلية، إن المعارضة في الاحتلال الإسرائيلي تنسجم مع حكومة بنيامين نتنياهو بشكل تام باستثناء قضية الأسرى.

 

وأشار إلى أن إسرائيل فوتت فرصة ذهبية كان يمكن من خلالها استعادة الأسرى الإسرائيليين بقطاع غزة خاصة ورقة الرئيس الأمريكي جو بايدن التي طرحها في يونيو الماضي، ثم تحولت إلى ورقة أممية عن طريق مجلس الأمن.

وأضاف «شديد»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن بعض أركان المعارضة في دولة الاحتلال هاجمت نتنياهو بشدة احتجاجا على الرد الباهت التي قامت به إسرائيل بالهجوم على إيران.

وتابع، أن يائير لابيد عضو الكنيست الإسرائيلي قال إن هذا الهجوم لا يرتقي إلى مستوى التهديدات التي خرجت عن نتنياهو ووزير دفاع الاحتلال يوآف جالانت وما ألمح به وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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