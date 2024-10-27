الصحة اللبنانية: 2672 شهيدا وإصابة 12468 آخرين منذ بدء العدوان الإسرائيلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 11:13 مساءً - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء اليوم الأحد، باستشهاد 2672 شخصا وإصابة 12468 آخرين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على بيروت.

جيش الاحتلال يزعم اغتيال قيادي في حزب الله

من جانبه، زعم جيش الاحتلال اغتيال قائد منطقة بنت جبيل في "حزب الله" اللبناني، وقال في بيان إنه: "تم القضاء أيضا على رئيس المدفعية لحزب الله في منطقة بنت جبيل في الضربة".

وادعى جيش الاحتلال: "لقد قام هؤلاء الإرهابيون بتوجيه وتنفيذ العديد من الهجمات من منطقة بنت جبيل، بما في ذلك إطلاق صواريخ مضادة للدبابات تجاه المدنيين الإسرائيليين وقوات الجيش الإسرائيلي العاملة في جنوب لبنان".

إنذار لسكان 14 بلدة جنوب لبنان بالإخلاء

وختم: "سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل ضد عناصر حزب الله وقادته دفاعا عن مواطني إسرائيل".

كذلك فقد أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارًا لسكان 14 بلدة جنوب لبنان بالإخلاء.



جيش الاحتلال يعلن إصابة 27 من جنوده في لبنان خلال الـ 24 ساعة الماضية استشهاد 8 أشخاص وإصابة 25 آخرين إثر غارة إسرائيلية بجنوب لبنان

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.