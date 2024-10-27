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رسالة بالتوقيت نقلها طرف وسيط، مصادر تكشف مسرحية الهجوم على إيران - أخبار كلمتك

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رسالة بالتوقيت نقلها طرف وسيط، مصادر تكشف مسرحية الهجوم على إيران - أخبار كلمتك

رسالة بالتوقيت نقلها طرف وسيط، مصادر تكشف مسرحية الهجوم على إيران - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 10:56 مساءً - كشف موقع أمريكى، نقلا عن مصادر مطلعة على كواليس الهجوم الإسرائيلي ضد إيران، ما يمكن وصفه بالمسرحية العسكرية التى وقعت فجر السبت الماضى.

 

إسرائيل أبلغت إيران بتوقيت الهجوم والأهداف 

وقالت مصادر مطلعة فى الولايات المتحدة لموقع "أكسيوس" الأمريكى، أن إسرائيل بعثت برسالة إلى إيران يوم الجمعة، قبل غاراتها الجوية الانتقامية، محذرة إياها من الرد.

وذكرت 3 مصادر أمريكية وصفها الموقع بـ المطلعة، فإن هذه الرسالة كانت محاولة للحد من تبادل الهجمات المستمر بين البلدين ومنع تصعيد أوسع.

 

رسالة قبل الهجوم من إسرائيل إلى إيران عبر طرف ثالث

وقال أكسيوس، إن مصادر قالت إن الرسالة الإسرائيلية نقلت من خلف الكواليس إلى الإيرانيين من خلال أطراف ثالثة، وقال أحد المصادر، إن "الإسرائيليين أوضحوا للإيرانيين مسبقا ما الذي سيهاجمونه بشكل عام وما الذي لن يهاجموه".

واليوم أيضا عزز وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، هذه الشكوك بالقول: إن إيران تلقت إشارات حول الهجوم الإسرائيلي.

وقال عراقجي "تلقينا إشارات عصر الجمعة بأنه من المحتمل أن يشن الكيان الصهيوني هجوما على إيران".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: "تبادلنا الرسائل مع جهات عدة قبل الهجوم، وكنا في تنسيق مستمر مع قواتنا المسلحة".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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