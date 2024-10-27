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حزب الله يعلن استهداف 3 مستعمرات إسرائيلية بالمسيرات الانقضاضية - أخبار كلمتك

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حزب الله يعلن استهداف 3 مستعمرات إسرائيلية بالمسيرات الانقضاضية - أخبار كلمتك

حزب الله يعلن استهداف 3 مستعمرات إسرائيلية بالمسيرات الانقضاضية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 27 أكتوبر 2024 10:23 مساءً - أعلن حزب الله اللبناني، مساء اليوم الأحد، استهداف مستعمرة زرعيت  بمسيرة انقضاضية وتحقيق إصابات دقيقة.

واضاف حزب الله: "هاجمنا أيضا بمسيرتين انقضاضيتين مستعمرة سعسع وأصابتا أهدافهما بدقة، كذلك هاجمنا بمسيرتين انقضاضيتين مستعمرة كفريوفال وأصابتا أهدافهما بدقة".

 

إصابة 27 عسكريا في لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عن إصابة 27 عسكريا في معارك لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية.

ومنذ قليل، أفادت القناة 12 العبرية، بمقتل 22 جنديا وضابطا في جيش الاحتلال الإسرائيلي بمعارك جنوب لبنان وغزة خلال الأسبوع الأخير.

 


ارتفاع عدد ضحايا حادث الدهس في تل أبيب إلى 6 قتلى و50 مصابا

ارتفعت أعداد قتلى حادث الدهس في جليلوت بـ تل أبيب إلى 6 أشخاص، وذلك وفقا لشبكة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال  الإسرائيلي، في تقرير لها، أن هناك قرابة الـ  50  جريحًا، حالة 15 منهم خطرة في حادث الدهس بتل أبيب.

ومن جانبها أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأن هناك عالقين أسفل الشاحنة بعملية الدهس شمال تل أبيب، مضيفة أن إصاباتهم خطيرة. 

فيما أشارت نجمة داود الحمراء إلى وجود إصابات بالغة الخطورة.

 

إجلاء المصابين من موقع الحادث

وقامت طواقم نجمة داود بمعالجة بعض الجرحى على عين المكان، وتم نقل البعض الآخر إلى مستشفيات إيخيلوف وبيلنسون وشيبا تل هشومير.

وأسفر حادث الدهس بتل أبيب وفقا لآخر إحصائيات حتى الآن، عن إصابة قرابة 50 آخرين أغلبهم جنود إسرائيليين.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن شهود عيان قولهم: إن عددًا كبيرًا من المصابين في عملية دهس بشاحنة شمالي تل أبيب هم جنود كانوا في طريقهم لقواعدهم العسكرية.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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